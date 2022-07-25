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Football.ua про трансферне життя минулого тижня.

Тиждень з 18 по 24 липня пройшов у досить спокійному руслі для Європи — було кілька гучних придбань, але всі вони очікувалися вже давно. Однак був один перехід, який дуже багато важить для українських уболівальників.

Звичайно йдеться про універсала збірної України Олександра Зінченка, який прямо зі зборів Манчестер Сіті вирушив до тренувального табору лондонського Арсеналу.

Football.ua вже за традицією представляє огляд минулих семи днів на трансферному ринку.

Олександр Зінченко: з Манчестер Сіті до Арсеналу за 35 млн євро

Our Zinchenko ❤️ — Arsenal (@Arsenal) July 23, 2022

З кінця минулого сезону почали з'являтися чутки про те, що один із лідерів збірної України може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Були чутки про Евертон, Вест Гем та Челсі, але українець виступатиме на Емірейтс у Лондоні.

Багато хто може сказати, що перехід 25-річного українця до Арсеналу з Манчестер Сіті — це крок назад, але якщо розібратися в трансфері більш детально, як це зробив один із авторів Football.ua, то можна з упевненістю заявити, що цей крок назад із прицілом на два вперед.

У складі команди Хосепа Гвардіоли сильна конкуренція, і там він грав не на своїй улюбленій позиції. Українець більше любить грати у центрі поля, а там були Кевін де Брюйне, Бернарду Сілва та Філ Фоден. Погодьтеся конкуренція хоч куди.

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В Арсеналі Зінченко може розкритися по-справжньому, і головне — у центрі поля, з яким у команди Мікеля Артети були проблеми минулого сезону. Більше того, з цього буде лише плюс для збірної, де він використовується у центральній лінії Олександра Петракова.

Насамкінець зазначимо, що перехід Зінченка — другий найдорожчий трансфер українського футболіста в історії. Рекорд, як і раніше, утримує трансфер Андрія Шевченка з Мілана до Челсі за 43,88 млн євро. Топ-3 замикає Андрій Ярмоленко, коли він перейшов із київського Динамо до дортмундської Боруссії за 25 млн євро.

Маттейс де Лігт: з Ювентуса до Баварії за 67 млн євро + бонусні 10 млн євро

Такого захисника, як Маттейс де Лігт, хоче бачити у своєму складі практично будь-який тренер топ-клубу. Проте щастя дісталося Юліану Нагельсманну у мюнхенській Баварії, яка виклала солідну суму за футболіста гравця збірної Нідерландів.

Де Лігт може стати новим лідером клубу, особливо після відходу Роберта Левандовські до Барселони. У німецького колективу вже давно не було такого якісного придбання, і це говорить про нові амбіції клубу, який також мріє про тріумф у Лізі чемпіонів.

Багато тут писати не потрібно, а ми просто наведемо слова капітана Баварії Мануеля Нойєра про те, що де Лігт може стати новим Давідом Алабою, справжньою опорою захисної лінії команди.

Бремер: з Торіно до Ювентуса за 41 млн євро

Ще один центральний захисник у нашому огляді трансферного ринку, і це пряма заміна попередньому трансферу. Замість втраченого де Лігта "стара синьйора" оформила перехід захисника Торіно Бремера.

25-річний бразилець повинен замінити не тільки де Лігта, а й Джорджо К'єлліні, що пішов раніше, цього літа. Символічно, що Бремер обрав саме третій ігровий номер, під яким виступала легенда туринського клубу.

Від Бремера, насамперед, чекають стабільності, яку він демонстрував у колишньому клубі. За підсумками минулої кампанії Бремер був визнаний найкращим захисником італійської Серії А. На його рахунку 33 матчі, в яких він забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу.

Джед Спенс: з Мідлсбро до Тоттенгема за 14,7 млн євро

Introducing signing number six... pic.twitter.com/8Q2LKYwNae — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 19, 2022

Лондонський Тоттенхем продовжує зміцнювати свою команду перед стартом нового сезону. Це вже шосте придбання "шпор" у літнє трансферне вікно. Цього разу новачком команди Антоніо Конте є Джед Спенс, який продемонстрував футбол гарного рівня у Чемпіоншипі минулого сезону.

Спенс є правим захисником, але має всі якості для того, щоб виступати на позиції вінгера. Можна сказати, що він певною мірою універсал. У минулій кампанії він провів 50 поєдинків, у яких забив три м'ячі та віддав п'ять асистів.

Цікаво, чи будуть ще трансфери від Тоттенхема, чи на цьому трансферна історія закінчиться? Вже можна сказати одне – у новому сезоні за "шпорами" буде цікаво подивитися.

Пауло Дібала: у Рому як вільний агент

Таких вільних агентів ще треба пошукати: Дібала залишив Ювентус цього літа і майбутнє 28-річного аргентинця було невизначеним. Зрештою футболіст вибрав для себе новий шлях, який пройде через Рому, яку очолює Жозе Моуріньо. Cаме "особливий" провів особисті переговори з футболістом та переконав його приєднатися до "вовків".

Дібала — представник "вимираючого" виду футболістів. Це класична "десятка". І наявність такого виконавця — це величезний бонус для будь-якої команди. Головний мінус — це нестабільність — Пауло може блиснути і видати вражаючу серію матчів, але може і на якийсь час погаснути і ця серія буде погано позначатися на діях команди. Так було в Ювентусі – чи буде e Ромі?

Джессі Лінгард: у Ноттінгем Форест як вільний агент

Півзахисник Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард, який колись сильно подавав надії, загубився у складі "червоних дияволів", прийнявши рішення покинути МЮ цього літа.

З іншого боку, це якісне і дійсно сильне придбання для новачка АПЛ — Ноттінгем Форест. У МЮ Джессі не вдалося розкритися на повну після більш вдалого сезону у складі Вест Гема. Можливо, для Лінгарда потрібен менш статусний клуб, щоб показувати себе у всій красі.

Якщо це справді так, то Лінгард може стати одним із лідерів "лісників", що допоможе йому повернутися до збірної Англії, адже до чемпіонату світу в Катарі залишилося зовсім небагато часу.

Додо: з Шахтаря до Фіорентини за 14,5 млн євро

Ще один "біженець" української Прем'єр-ліги – саме так можна сказати про новачка Фіорентини Додо, який залишив Шахтар.

До честі "фіалок" та футболіста варто сказати, що вони не стали користуватися правилом ФІФА, щоб призупинити контракт із "гірниками", а здійснили повноцінний трансфер, який обійшовся італійцям у 14,5 млн євро. При цьому варто нагадати, що Додо перейшов до Шахтаря у 2018 році за лише 2 млн євро, так що "плюсик" у скарбницю "гірників".

Даніель Алвес: у Пумас як вільний агент

Сам собою перехід легенди Барселони і збірної Бразилії Даніеля Алвеса в мексиканський ПУМАС не представляє нічого гучного, але як ми могли обійти стороною самого титулованого футболіста в історії.

Минулий сезон 39-річний бразилець провів у Барселоні та відіграв 15 поєдинків, у яких забив один гол і віддав три асисти.

Після свого відходу Алвес розкритикував співробітників клубу за роботу поза футбольним полем. Цим Барселона славиться нині, коли хоче позбутися футболістів усіма доступними способами, щоб покращити своє фінансове становище...

Келвін Бассі: з Рейнджерс до Аякса за 23,5 млн євро + 3 млн євро бонусів

Ready to let you smile.@CalvinBassey = ⚪️🔴⚪️ — AFC Ajax (@AFCAjax) July 20, 2022

Ще одним знаковим і сильним придбанням Аякса став захисник Келвін Бассі, який перейшов зі складу Рейнджерс. Бассі є прямою заміною для Лісандро Мартінеса, який пішов у МЮ. Він має стати новим стовпом та опорою в обороні нідерландського клубу, у якого починається нове життя та глава історії без Еріка тен Гага.

Ще одним посиленням Аякса може стати український захисник Шахтаря Микола Матвієнко, але здається, що після трансферу Басії голландці послаблять свій інтерес до футболіста "гірників".

Ніколас Тальяфіко: з Аякса до Ліону за 4,2 млн євро

🚨 Très heureux de vous présenter notre nouveau défenseur ! 🔴🔵



✨ Bienvenido a casa @nico_taglia ! 🦁#Tagliafico2025 — Olympique Lyonnais (@OL) July 23, 2022

Ліон продовжує доволі якісне посилення свого складу перед стартом нового сезону. Черговим новачком став Ніколас Тальяфіко, який перейшов із Аякса. 29-річний аргентинець більшу частину своєї кар'єри провів в Аяксі і перехід у Ліон, навіть уже не в молодому віці, може стати для нього кроком уперед.

Минулого сезону Ліон посів лише восьме місце у французькій Лізі 1 і залишився без єврокубків. Таким чином, Тальяфіко, який ще минулої зими говорив про інтерес Барселони, проведе сезон "чисто" у Франції.

На кого ще можна звернути увагу:

Лео Естігор: із Брайтона до Наполі за 5 млн євро

Захисник збірної Норвегії змінив англійський Брайтон на італійську Наполі. 22-річний норвежець вважався гравцем "чайок" з 2018 року, але на його рахунку жодного офіційного матчу. Естігор зацікавив клуб з Неаполя, після того, як продемонстрував непоганий рівень у складі Дженоа, за який він виступав у другій половині минулого сезону.

Фабіо Сілва: з Вулвергемптону в Андерлехт (оренда)

Влітку 2020 року португалець встановив трансферний рекорд "вовків", перейшовши з Порту за 40 мільйонів євро. Однак заграти в АПЛ футболісту не вдалося — на його рахунку лише чотири м'ячі та шість асистів у 62 матчах. Очевидно, ні цього чекали від португальця за такі гроші... Що ж, подивимося на нього в Бельгії...

Бен Девіс: з Ліверпуля до Рейнджерс за 4,7 млн євро

Англійський захисник не зміг зарекомендувати себе у команді Юргена Клоппа та минулий сезон провів в оренді за Шеффілд Юнайтед, відігравши 21 матч. Тепер перед ним стоїть новий виклик – Рейнджерс, який очолює легенда Ліверпуля Стівен Джеррард.

Франсіско Консейсау: з Порту до Аяксу за 5 млн євро

Молодий нападник "драконів" вирішив змінити клуб і перейти до складу чемпіона Нідерландів. Його контракт розрахований до літа 2027 року. Голландська команда сильно змінює своє обличчя після відходу Еріка тен Гага, так що для Консейсау це може бути хорошим варіантом, щоб досягти подальшого прогресу.

Жоао Педро: з Кальярі у Фенербахче за 4,68 млн євро

Головна ударна сила італійського Кальярі вирішила змінити обстановку та перебратися до Туреччини. Досить неоднозначний перехід, але це нова можливість для футболіста, який тепер зможе показати себе в єврокубках – сподіваємось у Лізі Європи, адже попереду у Фенербахче гра у відповідь проти київського Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Ярослав Ракицький: в Адана Демірспор як вільний агент

32-річний українець нарешті залишив пітерський Зеніт, усвідомивши все, що відбувається навколо, перебравшись до Туреччини, ставши одноклубником Маріо Балоттелі. Багато хто говорив, що Ракицький повернеться до Шахтаря, але українець вибрав інший варіант — "спокійніший" у всіх сенсах.