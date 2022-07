Тиждень з 18 по 24 липня пройшов у досить спокійному руслі для Європи — було кілька гучних придбань, але всі вони очікувалися вже давно. Однак був один перехід, який дуже багато важить для українських уболівальників.

Звичайно йдеться про універсала збірної України Олександра Зінченка, який прямо зі зборів Манчестер Сіті вирушив до тренувального табору лондонського Арсеналу.

Football.ua вже за традицією представляє огляд минулих семи днів на трансферному ринку.

Олександр Зінченко: з Манчестер Сіті до Арсеналу за 35 млн євро

З кінця минулого сезону почали з'являтися чутки про те, що один із лідерів збірної України може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Були чутки про Евертон, Вест Гем та Челсі, але українець виступатиме на Емірейтс у Лондоні.

Багато хто може сказати, що перехід 25-річного українця до Арсеналу з Манчестер Сіті — це крок назад, але якщо розібратися в трансфері більш детально, як це зробив один із авторів Football.ua, то можна з упевненістю заявити, що цей крок назад із прицілом на два вперед.

У складі команди Хосепа Гвардіоли сильна конкуренція, і там він грав не на своїй улюбленій позиції. Українець більше любить грати у центрі поля, а там були Кевін де Брюйне, Бернарду Сілва та Філ Фоден. Погодьтеся конкуренція хоч куди.

Читайте також: Крок назад, щоб зробити два вперед: головне про перехід Олександра Зінченка до Арсеналу

В Арсеналі Зінченко може розкритися по-справжньому, і головне — у центрі поля, з яким у команди Мікеля Артети були проблеми минулого сезону. Більше того, з цього буде лише плюс для збірної, де він використовується у центральній лінії Олександра Петракова.

Насамкінець зазначимо, що перехід Зінченка — другий найдорожчий трансфер українського футболіста в історії. Рекорд, як і раніше, утримує трансфер Андрія Шевченка з Мілана до Челсі за 43,88 млн євро. Топ-3 замикає Андрій Ярмоленко, коли він перейшов із київського Динамо до дортмундської Боруссії за 25 млн євро.

Маттейс де Лігт: з Ювентуса до Баварії за 67 млн євро + бонусні 10 млн євро

Такого захисника, як Маттейс де Лігт, хоче бачити у своєму складі практично будь-який тренер топ-клубу. Проте щастя дісталося Юліану Нагельсманну у мюнхенській Баварії, яка виклала солідну суму за футболіста гравця збірної Нідерландів.

Де Лігт може стати новим лідером клубу, особливо після відходу Роберта Левандовські до Барселони. У німецького колективу вже давно не було такого якісного придбання, і це говорить про нові амбіції клубу, який також мріє про тріумф у Лізі чемпіонів.

Багато тут писати не потрібно, а ми просто наведемо слова капітана Баварії Мануеля Нойєра про те, що де Лігт може стати новим Давідом Алабою, справжньою опорою захисної лінії команди.

Бремер: з Торіно до Ювентуса за 41 млн євро

Ще один центральний захисник у нашому огляді трансферного ринку, і це пряма заміна попередньому трансферу. Замість втраченого де Лігта "стара синьйора" оформила перехід захисника Торіно Бремера.

25-річний бразилець повинен замінити не тільки де Лігта, а й Джорджо К'єлліні, що пішов раніше, цього літа. Символічно, що Бремер обрав саме третій ігровий номер, під яким виступала легенда туринського клубу.

Від Бремера, насамперед, чекають стабільності, яку він демонстрував у колишньому клубі. За підсумками минулої кампанії Бремер був визнаний найкращим захисником італійської Серії А. На його рахунку 33 матчі, в яких він забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу.

Джед Спенс: з Мідлсбро до Тоттенгема за 14,7 млн євро

Лондонський Тоттенхем продовжує зміцнювати свою команду перед стартом нового сезону. Це вже шосте придбання "шпор" у літнє трансферне вікно. Цього разу новачком команди Антоніо Конте є Джед Спенс, який продемонстрував футбол гарного рівня у Чемпіоншипі минулого сезону.

Спенс є правим захисником, але має всі якості для того, щоб виступати на позиції вінгера. Можна сказати, що він певною мірою універсал. У минулій кампанії він провів 50 поєдинків, у яких забив три м'ячі та віддав п'ять асистів.

Цікаво, чи будуть ще трансфери від Тоттенхема, чи на цьому трансферна історія закінчиться? Вже можна сказати одне – у новому сезоні за "шпорами" буде цікаво подивитися.

Пауло Дібала: у Рому як вільний агент

Таких вільних агентів ще треба пошукати: Дібала залишив Ювентус цього літа і майбутнє 28-річного аргентинця було невизначеним. Зрештою футболіст вибрав для себе новий шлях, який пройде через Рому, яку очолює Жозе Моуріньо. Cаме "особливий" провів особисті переговори з футболістом та переконав його приєднатися до "вовків".

Дібала — представник "вимираючого" виду футболістів. Це класична "десятка". І наявність такого виконавця — це величезний бонус для будь-якої команди. Головний мінус — це нестабільність — Пауло може блиснути і видати вражаючу серію матчів, але може і на якийсь час погаснути і ця серія буде погано позначатися на діях команди. Так було в Ювентусі – чи буде e Ромі?

Джессі Лінгард: у Ноттінгем Форест як вільний агент

He's back. And so are we.#JLingz x #NFFC pic.twitter.com/RgMgaGuuwz