Лондонський клуб готувався отримати українця ще взимку.
ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО (ПРАВОРУЧ) У МАТЧІ З ЧЕЛСІ, GETTY IMAGES
25 липня 2022, 14:40
Технічний директор лондонського Арсеналу Еду прокоментував трансфер Олександра Зінченка із Манчестер Сіті.
"Ми дуже раді, що у нас є Зінченко, тому що він гравець, на якого ми дійсно були націлені. Це футболіст, який, на нашу думку, має характеристики та якості, які точно підвищать наш рівень.
Трансфер Зінченка планувався ще приблизно шість місяців тому, щоб якнайкраще підсилити цю позицію так, як Мікель Артета хоче будувати гру.
Мікель, звичайно, знає його більше, ніж будь-хто, тому що вони працювали разом, але вся інформація про Зінченка була топовою. Не тільки про його якості як футболіста, але і як особистості. Для нас важливо мати в складі такого гравця", - наводить слова Еду Sky Sports.
Раніше Артета прокоментував дебют Зінченка у товариському матчі проти Челсі (4:0).