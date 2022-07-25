Англія

Лондонський клуб готувався отримати українця ще взимку.

Технічний директор лондонського Арсеналу Еду прокоментував трансфер Олександра Зінченка із Манчестер Сіті.

"Ми дуже раді, що у нас є Зінченко, тому що він гравець, на якого ми дійсно були націлені. Це футболіст, який, на нашу думку, має характеристики та якості, які точно підвищать наш рівень.‎

Трансфер Зінченка планувався ще приблизно шість місяців тому, щоб якнайкраще підсилити цю позицію так, як Мікель Артета хоче будувати гру.‎

Мікель, звичайно, знає його більше, ніж будь-хто, тому що вони працювали разом, але вся інформація про Зінченка була топовою. Не тільки про його якості як футболіста, але і як особистості. Для нас важливо мати в складі такого гравця‎", - наводить слова Еду Sky Sports.

Раніше Артета прокоментував дебют Зінченка у товариському матчі проти Челсі (4:0).