Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Хааг анонсував вихід Роналду на поле у грі проти Райо Вальєкано, яка відбудеться у неділю, 31 липня. 

"Кріштіану Роналду зіграє проти Райо Вальєкано. Так, завтра він буде у складі. Подивимося, скільки хвилин він зможе грати"підсумував 52-річний нідерландець

Нагадаємо, що 37-річний португалець вчора теж заявив, що зіграє проти мадридського колективу. Сьогодні він повернувся до тренувань МЮ

Раніше повідомлялося, що Роналду все ж може перейти до Наполі.
 