Англія

Завтра португалець повернеться на поле.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Хааг анонсував вихід Роналду на поле у грі проти Райо Вальєкано, яка відбудеться у неділю, 31 липня.

"Кріштіану Роналду зіграє проти Райо Вальєкано. Так, завтра він буде у складі. Подивимося, скільки хвилин він зможе грати" — підсумував 52-річний нідерландець.

Нагадаємо, що 37-річний португалець вчора теж заявив, що зіграє проти мадридського колективу. Сьогодні він повернувся до тренувань МЮ.

Раніше повідомлялося, що Роналду все ж може перейти до Наполі.

