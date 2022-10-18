Іспанія

Коментар француза після отримання індивідуальної нагороди.

Володар Золотого м'яча-2022 Карім Бензема дав перший коментар після здобуття головної індивідуальної нагороди у світовому футболі.

Зазначимо, що форвард Реалу став п'ятим французом, який коли-небудь вигравав почесний приз. До Бензема Золотий м'яч здобували Раймон Копа, Мішель Платіні (тричі), Жан-П'єр Папен та Зінедін Зідан, який і вручив Каріму трофей.

"Те, що я зараз бачу — гордість для мене. Я згадую часи, коли я був маленьким. Згадую всю роботу, яку я ніколи не кидав. Це була дитяча мрія, як і у всіх дітей. Я виріс з цим у своїй голові, а потім у мене з’явилася мотивація, тому що у моєму житті було два приклади, на яких я рівнявся: Зізу та Роналдо. Це багато роботи, це ніколи не здаватись, це ще більше тренувань, але, перш за все, завжди тримати у голові цю мрію, що все можливо.

Бо були періоди, коли мені було набагато важче. Сьогодні ми дивимося не тільки на світлі сторони, але були такі часи, коли я, наприклад, не був у складі, коли я не здавався, коли я говорив з тренером. Ми багато працювали на тренуваннях, і він постійно радив мені зберегти цю радість від гри у футбол, і що одного разу я зможу виграти цей трофей. Я справді пишаюся своїм шляхом".

Далі 34-річний француз подякував усім, хто сприяв його тріумфу.

"Я тут вперше, тому я дуже щасливий. Я задоволений своєю роботою. Я буду так і далі продовжувати. Я хотів би подякувати всім моїм товаришам по команді — як у Реалі, так і у національній збірній. Дякую їм, моєму тренеру, моєму великому президенту Флорентіно Пересу. У той день, коли він дав мені шанс підписати контракт з Реалом, він прийшов до мене додому. Це показує, якою людиною він є. Він завжди був зі мною відвертим. Він завжди вселяв у мене довіру, тому я його дуже поважаю.

Я також не забуваю пана Оласа (президента Ліона), всю академію Ліона, тому що без них я не зміг би здійснити свою мрію грати у Мадриді. Дякую всій моїй родина, адже нам потрібна родина, щоби бути об'єднаними. Цей Золотий м'яч — індивідуальний трофей, але він також колективний. Тому для мене це народний Золотий м'яч!" — красиво підсумував Карім.

Нагадаємо, на церемонії вручення почесної нагороди виступив українець Андрій Шевченко, який є володарем Золотого м'яча-2004. Наш легендарний співвітчизник нагадав світові про боротьбу українського нагороду проти російського агресора.