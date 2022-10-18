Іспанія

Президент Реала думає, що бразильці стануть "правонаступниками" Каріма Бензема.

У понеділок, 17 жовтня, 34-річний форвард Реала Карім Бензема виграв Золотий м'яч-2022. Тим самим він став п'ятим французом в історії, хто здобував цю почесну нагороду.

Президент "галактікос" Флорентіно Перес попри все має великі плани на майбутнє. На чергове питання про можливий трансфер іншого француз Кіліана Мбаппе він, натомість, сказав про ще двох гравців Реала, які можуть виграти приз від France Football.

"Ні, я не втомився від чуток про Кіліана Мбаппе — але я навіть не читаю історії про нього! У нас велике майбутнє з Вінісіусом і Родріго — вони найкращі гравці, вони можуть виграти Золотий м’яч!" — підсумував Перес.

Нагадаємо, у своїй промові після отримання Золотого м'яча Бензема подякував президентам Реала і Ліона.