Англія

Крім португальця "червоні дияволи" не могли розраховувати на Джейдона Санчо та Антоні.

Стала відома причина відсутності нападаючого Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду у заявці на вчорашній матч Кубка англійської ліги проти Астон Вілли (4:2). Про це повідомляє MEN.

За словами головного тренера "червоних дияволів" Еріка тен Гага, португальський форвард захворів.

Також з цієї причини матч пропускав Джейдон Санчо. Крім них у лазареті клубу знаходиться Антоні.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Астон Вілла.