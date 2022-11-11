Крім португальця "червоні дияволи" не могли розраховувати на Джейдона Санчо та Антоні.
Кріштіану Роналду, Getty Images
11 листопада 2022, 10:00
Стала відома причина відсутності нападаючого Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду у заявці на вчорашній матч Кубка англійської ліги проти Астон Вілли (4:2). Про це повідомляє MEN.
За словами головного тренера "червоних дияволів" Еріка тен Гага, португальський форвард захворів.
Також з цієї причини матч пропускав Джейдон Санчо. Крім них у лазареті клубу знаходиться Антоні.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Астон Вілла.