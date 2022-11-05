Англія

Також керівники задоволені самим нідерландським фахівцем.

У Манчестер Юнайтед задоволені діями головного тренера Еріка тен Гага, повідомляє Telegraph.

За інформацією джерела, керівництво клубу залишилося під враженням від того, як нідерландський фахівець повівся в ситуації з відходом форварда Кріштіану Роналду зі стадіону до завершення гри з Тоттенгемом.

Тен Гаг негайно виключив футболіста зі складу, але був готовий повернути в команду у разі ухвалення його вимог, що в результаті і сталося.

Цього сезону Роналду провів 9 матчів в АПЛ і забив один гол.