Англія

Коментар алжирського атакувального футболіста "містян".

У четвер, 22 грудня, Манчестер Сіті здобув домашню перемогу над Ліверпулем у матчі 1/8 Кубка англійської ліги — 3:2. Другим голом у матчі відзначився Ріяд Марез, який згодом дав короткий коментар за підсумками двобою.

"Це чудова перемога над сильним суперником, хоча це було непросто. Я вважаю, що ми провели хорошу гру і у підсумку заслужили перемогу. Як я вже говорив, це ніколи не буває легко.

Ліверпуль — дуже хороший суперник, і ми теж були дуже хороші сьогодні. Після перерви ми досягли успіху! І, як я вже сказав, ми заслужили перемогу" — передає слова алжирця офіційний сайт "містян".

Зазначимо, що переможний м'яч на свій рахунок записав Натан Аке.

Нагадаємо, що на Football.ua можна переглянути відеоогляд битви між двома грандами англійського футболу.