Англія

Наставник "канонірів" віддав належне своєму колезі зі стану "молотобійців" перед очною зустріччю.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував майбутній поєдинок проти Вест Гема в 17 турі АПЛ.

"Вест Гем дуже небезпечний, тому що я точно знаю, що Девід Моєс дуже, дуже старанно працював з командою. З того часу, як він прийшов до команди, він максимально збільшив її потенціал і вивів її на новий рівень. Я впевнений, що вони дуже старанно працювали, як і всі ми, у цей період, і я впевнений, що це буде дуже важкий матч.

Він сильно вплинув на мене, тому я дуже вдячний, перш за все, за довіру, яку він надав мені, і за те, як багато я дізнався від нього, як на полі, так і за його межами про створення команди, про те, як знайти в команді потрібних персонажів, щоб збудувати те, що хочеш.

Він завжди підтримував мене у всьому. Я маю неймовірні спогади про роботу з ним, тому що ми провели дуже успішний час", — наводить слова Артети talkSPORT.

Нагадаємо, матч Арсенал — Вест Гем відбудеться сьогодні, 26 грудня, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими моментами матчу можна буде на Football.ua.