Гол півзахисника Ньюкасла Мігеля Альмірона у ворота Фулгема в матчі 9 туру АПЛ (4:1) визнано найкращим в жовтні.

В тому поєдинку парагваєць відзначився дублем. А найкращий гол жовтня він забив, майстерно перекинувши голкіпера суперників Лено.

A breathtaking volley 😱



Miguel Almiron doubles up in October’s #PLAwards with @budfootball Goal of the Month 🙌 pic.twitter.com/mZ37lo1kRY