Англія

Схоже, співвітчизник вплинув на рішення Коді.

Трансфер Коді Гакпо ризикує стати одним із найгучніших у січневе трансферне вікно. Ліверпуль доволі неочікувано перехопив 23-річного атакувального гравця ПСВ "з-під носа" Манчестер Юнайтед.

Сам футболіст заявив, що у його рішенні велику роль зіграв співвітчизник і партнер по збірній Вірджіл ван Дейк.

"Ван Дейк дзвонив мені минулими днями, поки тривали перемовини. Він сказав мені, що клуб дійсно великий, я думаю, що для мене також дуже важлива сімейна сторона, тому що я сімейна людина. Вірджил говорив тільки хороші слова про Ліверпуль, він хотів, щоб я приєднався до клубу" — підсумував Гакпо.

Відзначимо, що у нинішньому сезоні у складі ейндховенців Коді провів 24 матчі і забив 13 м'ячів. Також у його активі 18 асистів.