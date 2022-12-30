Бразильський форвард віддав належне легендарному футболістові Пеле.
instagram.com/neymarjr
30 грудня 2022, 12:38
Нападник збірної Бразилії та ПСЖ Неймар відреагував на сумні новини про смерть футбольної легенди Пеле.
"До Пеле 10 було просто цифрою. Я прочитав десь цю фразу, в якийсь момент мого життя. Але це прекрасне твердження є неповним. Я б сказав, що до Пеле футбол був просто спортом.
Пеле змінив усе. Він перетворив футбол у мистецтво, розвагу. Він дав право голосу бідним, чорношкірим, і головне — він показав Бразилію.
Футбол і Бразилія підняли своє значення назавжди завдяки королю! Він пішов, але його магія залишається. Пеле — це назавжди!", — написав Неймар на своїй сторінці в Instagram.
Раніше повідомлялося, що у Бразилії оголошено триденну жалобу через смерть Пеле.