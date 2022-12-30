Франция

Бразильський форвард віддав належне легендарному футболістові Пеле.

Нападник збірної Бразилії та ПСЖ Неймар відреагував на сумні новини про смерть футбольної легенди Пеле.

"До Пеле 10 було просто цифрою. Я прочитав десь цю фразу, в якийсь момент мого життя. Але це прекрасне твердження є неповним. Я б сказав, що до Пеле футбол був просто спортом.

Пеле змінив усе. Він перетворив футбол у мистецтво, розвагу. Він дав право голосу бідним, чорношкірим, і головне — він показав Бразилію.

Футбол і Бразилія підняли своє значення назавжди завдяки королю! Він пішов, але його магія залишається. Пеле — це назавжди!", — написав Неймар на своїй сторінці в Instagram.

Раніше повідомлялося, що у Бразилії оголошено триденну жалобу через смерть Пеле.