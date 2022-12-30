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Румунський фахівець порівняв бразильського Короля футболу з іншою легендою спорту.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу згадав своє минуле, коли він зустрічався на полі проти легендарного Пеле, який помер напередодні.

"У Румунії є дещо від Пеле. У мене є його футболка. З того часу я її навіть не прав, на ній досі залишилися сліди трави.

Я був досить близький до Пеле за віком. Він мав незвичайний образ, я дивився на нього як на інопланетянина. Він мав усе, що йому потрібно для відмінної гри на найвищому рівні. Технічно, фізично, тактично все було на висоті. Я вважаю, що він був як Майкл Джордан для своєї команди, справжнім лідером. Я захоплювався і досі захоплююсь Пеле.

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Я не пам'ятаю, чи розмовляв я з ним перед грою, чи ми просто перетнулися на полі після матчу. Моя футболка, яку я подарував Пеле, як я розумію, виставлялася у музеї ФІФА у Москві на ЧС-2018. Мабуть, її хтось подарував", — наводить слова Луческу Gsp.ro.

Нагадаємо, Луческу та Пеле зустрічалися під час матчу ЧС-1970, коли Румунія поступилася Бразилії (2:3), у складі якої бразилець оформив дубль, а румун був капітаном своєї збірної.