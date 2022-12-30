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Колишній партнер бразильського форварда висловив співчуття.

Напередодні після тривалої хвороби завершив свій життєвий шлях легендарний колишній футболіст Пеле.

Багато футбольних зірок сьогодення вже висловили співчуття з цього приводу, проте й досі залишаються колишні виконавці, яким випала нагода грати пліч-о-пліч із Королем футболу.

До цього переліку належить і легендарний німецький захисник Франц Беккенбауер, який залишив повідомлення в соціальних мережах стосовно смерті колишнього партнера за американським Нью-Йорк Космос.

"Сьогодні футбол утратив найвидатнішого гравця в своїй історії, а я втратив унікального друга. Пеле, який народився в Трес-Корасойнс, мав три серця: для футболу, для своєї сім’ї та для всіх інших. Той, хто грав із зірками але завжди залишався на землі.

Я поїхав до США в 1977 році, тому що дуже хотів грати в команді з Пеле в Нью-Йорк Космос. Той час, проведений разом з ним, був однією з найкращих подій у моїй кар’єрі.

Ми стали чемпіонами Північної Америки з першої спроби, і з того моменту Пеле називав мене не інакше як своїм братом. Для мене це була неймовірна честь. Футбол завжди належатиме тобі! Ти завжди будеш поруч із нами. Дякую за твою гру, Король!", — залишив повідомлення колишній футболіст.

Нагадаємо, що на батьківщині Пеле оголосили триденну жалобу через смерть ікони футболу.