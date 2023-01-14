Англія

Ювілейна відмітка для каталонського фахівця.

В даний час Манчестер Сіті у матчі 20 туру англійської Прем'єр-ліги зустрічається з Манчестер Юнайтед.

За інформацією OptaJoe, це 500 матч для головного тренера "городян" Хосепа Гвардіоли на чолі команд, які виступають у вищих лігах.

Перший сезон Гвардіоли з командою вищої ліги відбувся у кампанії-2008/09. З того часу він виграв 379 із 499 матчів (76% перемог).

Також зазначимо, що Гвардіолі належить рекорд за кількістю та відсотком перемог у матчах серед тренерів зі 100+ поєдинками у вищих лігах.

До Манчестер Сіті Гвардіола працював із Барселоною та Баварією.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті.