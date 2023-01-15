Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 15 січня 2023 року, 16:00.

У матчі 20 туру АПЛ лондонський Челсі за присутності українського новачка команди Михайла Мудрика мінімально здолав Крістал Пелес. Переможним голом відзначився німецький форвард Кай Гаверц.

"Сині" зуміли наздогнати Ліверпуль у таблиці, проте десята сходинка так нікуди від них не втекла. Пелес у свою чергу перебуває на 2 сходинки нижче.

Відео голу та огляд матчу:

Челсі — Крістал Пелес — 1:0

Гол: Гаверц, 64

Челсі: Кепа — Чалоба, Тьягу Сільва, Бадіяшиль, Голл (Кулібалі, 77) — Галлахер, Жоржиньйо — Зієш (Ковачич, 89), Чуквуемака (Обамеянг, 63), Маунт — Гаверц (Аспілікуета, 89)

Крістал Пелес: Гвайта — Клайн, Андерсен (Томкінс, 38), Гуехі, Мітчелл — Дукуре, Шлупп (Г'юз, 69) — Дж. Аю (Матета, 69), Олізе, Езе (Едуар, 69) — Заха

Попередження: Жоржиньйо, Галлахер — Дукуре, Клайн, Езе, Г'юз, Гуехі.