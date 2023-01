Англійський Вулвергемптон у поточному розіграші Прем’єр-ліги після 20 зіграних матчів усе ніяк не може відірватись від зони потенційного вильоту, через що новому головному тренеру "вовків" Хулену Лопетегі довелось провести активну пошукову роботу на трансферному ринку задля підсилення складу власної команди.

Захист "Вулвз" завжди вважався проблемним місцем, тому іспанський керманич вирішив залучити в цю зону гравця зі значним досвідом виступів у "елітному" англійському дивізіоні.

Ним став центральний захисник лондонського Вест Гема Крейг Доусон, який у свої 32 роки має за плечима також виступи в складі Рочдейла, Редкліффа, Вест Бромвича, Болтона та Вотфорда.

У поточному сезоні футболіст рідко з’являвся на полі в складі команди Девіда Моєса, зігравши 13 матчів та забивши один м’яч.

Welcome to the pack, @craigdawson__15!



🐺✍️ pic.twitter.com/HSEfIx53Oz