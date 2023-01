Ньюкасл офіційно оголосив, що продовжив контракт із захисником Кіраном Тріпп'єром.

Нова угода з 32-річним фланговим захисником розрахована до закінчення сезону-2024/25.

🤝 @trippier2 🤝



We are delighted to announce that Kieran Trippier has extended his contract until the end of the 2024/25 season!