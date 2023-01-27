Англієць поставив підпис під новою угодою.
Кіран Тріпп'єр, Getty Images
27 січня 2023, 22:20
Ньюкасл офіційно оголосив, що продовжив контракт із захисником Кіраном Тріпп'єром.
Нова угода з 32-річним фланговим захисником розрахована до закінчення сезону-2024/25.
Захисник приєднався до "сорок" рік тому з мадридського Атлетіко за 14 мільйонів євро.
З тих пір він став лідером команди, капітаном, та провів 33 матчі, забив 3 голи та віддав 6 асистів.
Раніше повідомлялось, що Ньюкасл незабаром має завершити підписання вінгера Евертона Ентоні Гордона.