Англія

Англієць поставив підпис під новою угодою.

Ньюкасл офіційно оголосив, що продовжив контракт із захисником Кіраном Тріпп'єром.

Нова угода з 32-річним фланговим захисником розрахована до закінчення сезону-2024/25.

🤝 @trippier2 🤝



We are delighted to announce that Kieran Trippier has extended his contract until the end of the 2024/25 season! — Newcastle United FC (@NUFC) January 27, 2023

Захисник приєднався до "сорок" рік тому з мадридського Атлетіко за 14 мільйонів євро.

З тих пір він став лідером команди, капітаном, та провів 33 матчі, забив 3 голи та віддав 6 асистів.

Раніше повідомлялось, що Ньюкасл незабаром має завершити підписання вінгера Евертона Ентоні Гордона.