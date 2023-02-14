Англія

Це 13-й випадок у англійській Прем'єр-лізі.

Ліверпуль у матчі 23 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв Евертон (2:0). У цьому матчі результативним ударом відзначився нападник "червоних" Мохамед Салах.

За інформацією OptaJoe, це була 100 результативна дія 30-річного єгиптянина (71 гол + 29 асистів) на стадіоні Енфілд.

Таким чином Салах став 13 футболістом, який зміг набрати 100 очок за результативність на одному стадіоні. Для цього йому знадобилося 104 матчі.

Лише двоє інших гравців змогли зробити таке швидше — Тьєррі Анрі на Хайбері (92 матчі) та Алан Ширер на Івуд Парк (74 зустрічі).

Нинішнього сезону Салах провів 32 матчі, в яких забив 18 голів і віддав сім результативних передач.