Англія

Наставник "ірисок" поділився своїми думками після гри з Ліверпулем.

Головний тренер Евертона Шон Дайч прокоментував поразку своєї команди у матчі 23 туру англійської Прем'єр-ліги проти Ліверпуля (0:2).

"Це було не зовсім те, на що ми розраховували. Нестачі зусиль з нашого боку не було, і гра команди була гарною. Ліверпуль, як і раніше, хороша команда. Ми трималися досить міцно, але не зовсім правильно розпоряджалися м'ячем та пропустили перший необов'язковий гол.

Всі ігри важливі, але правильно сказати, що всі задавалися питанням, чи здобудемо ми хоча б очко у перших двох іграх зі мною. Ми взяли три очки та я не надто розчарований. Я реаліст і я знаю, наскільки складною є Прем'єр-ліга.

Гравці вже зробили багато роботи за короткий час, але попереду ще багато роботи. Нам потрібно швидко відновитися та знову рухатися вперед", – наводить слова Дайча ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ліверпуль — Евертон.