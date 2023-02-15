Англія

Форвард "міщан" висловився напередодні матчу з Арсеналом.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд прокоментував свою ігрову форму напередодні перенесеного матчу 12 туру англійської Прем'єр-ліги проти Арсеналу.

"Звичайно, це ненормально — забити 25 голів до даної стадії сезону, але я знав, що ця команда звикла забивати по 100 голів за сезон, тому я як нападник знав, що прийду і забиватиму.

Моя мета – вигравати трофеї. Прямо зараз ми не можемо надто багато думати про те, що буде у травні, і ми повинні робити свою роботу від гри до гри, але виграти гру в середу – це моя мета.

Прем'єр-ліга – це важка ліга та жорстке змагання. Кожна гра має велике значення, і коли ми програли Тоттенгему, у нас нічого не виходило, а тепер раптом ми знову в боротьбі. Ми маємо проходити гру за грою.

Особисто я маю залишатися зосередженим під час гри, тому що м'яч може прийти будь-якої миті. Коли я найменше цього чекаю, м'яч може пролетіти прямо переді мною, і тоді я маю бути готовий діяти. Мені не потрібно торкатися м'яча щохвилини, щоб насолоджуватися грою. Мені просто треба бути у потрібному місці перед воротами. Це те, на чому я зосереджений. Моя робота – забити гол.

Мені дуже сподобався мій час у Дортмунді. У мене були чудові два з половиною роки, де ми грали у хороший футбол. Тепер я граю у хороший футбол у Манчестер Сіті. Звісно, є багато різних моментів – від гравців до керівників. Але, зрештою, моя робота полягає в тому, щоб забити м'яч у сітку та бути попереду. Це найголовніше", — наводить слова Голанда прес-служба "міщан".

Нагадаємо, матч Арсенал — Манчестер Сіті відбудеться сьогодні, 15 лютого, о 21:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.