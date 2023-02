У рамках перенесеного матчу 12-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає гучне протистояння між лондонським Арсеналом та Манчестер Сіті, які посідають перше та друге місця у турнірній таблиці відповідно.

Напередодні цієї зустрічі The Athletic повідомив, що ключовий опорний півзахисник "канонірів" Томас Парті навряд чи допоможе своїй команді проти підопічних Хосепа Гвардіоли.

Гравець збірної Гани провів тренування з одноклубниками у вівторок і, як очікувалося, розпочне матч за лідерство в АПЛ на стадіоні Емірейтс з перших хвилин, проте отримане нещодавно м'язове ушкодження змінило плани тренерського штабу Мікеля Артети.

Незважаючи на те, що травма не вважається серйозною, в Арсеналі навряд чи ризикуватимуть, незважаючи на важливий статус гри. Через цю ситуацію дебютувати в старті "канонірів" може Жоржиньо, який влітку перейшов з Челсі.

UPD. Парті приїхав на матч в екіпіруванні Арсеналу, але окремо від команди та на власному автомобілі

