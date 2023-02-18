Англія

Наставник "канонірів" поділився своїми думками напередодні гри з Астон Віллою.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував майбутній матч 24 туру англійської Прем'єр-ліги проти Астон Вілли.

"Хочемо набрати максимум очок, але ми цього не зробили в останніх трьох матчах. Ми маємо подивитися на себе, маємо бути більш ефективними. З тією кількістю ігор та моментів, які ми створили, ми не набрали достатньо очок, і це залежить від нас. Необхідно покращити це, бо хочемо вигравати більше матчів.

Емері завжди піддаватиме дуже важкому випробуванню. Він дуже хороший тренер, і я відчуваю величезну повагу до того, що він зробив у кожному клубі, і до успіху, якого він досяг", — наводить слова Артети прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Астон Вілла – Арсенал відбудеться сьогодні, 18 лютого, о 14:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.