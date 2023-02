Двадцять третій тур англійської Прем'єр-ліги підійшов до свого завершення і подарував нам низку цікавих принципових протистоянь.

Пропонуємо традиційно розглянути більш детально всі найцікавіші події і не тільки, які відбулися минулими вихідними у чемпіонаті Англії сезону-2022/23.

У другому лондонському дербі поспіль Челсі не зміг здобути переможний результат, залишившись задовольнятися лише нічиєю. Вже за яким матчем поспіль у виконанні "синіх" у принципі досить важко спостерігати. Воно й не дивно, адже було б надто сміливо вимагати від Грема Поттера відразу побудувати якісну комбінаційну гру команді, яка фактично на половину складається з нових виконавців... Навіть якщо ці виконавці коштували клубу багатомільйонних витрат... А що Вест Гем? "Молотобійці" традиційно для себе оборонялися низьким блоком, сподіваючись на швидку контратаку чи гол зі стандарту. Свій нехитрий план на гру "молотобійці" виконали.

І все б для команди Грема Поттера могло добре піти вже в першому таймі, а ми зараз говорили б про безідейність переважної більшості атак Челсі у другорядному ключі... Спочатку Енцо Фернандес видав просто шедевральну гольову передачу на Жоау Феліша, який забив свій дебютний гол за лондонський клуб (дуже контрастно, враховуючи, що в першому матчі у португальця була швидка червона картка, у другому — майже такий же швидкий забитий м'яч).

Подвоювати перевагу Челсі за кілька хвилин міг Кай Гаверц, якому майстерно асистував Михайло Мудрик, але німець опинився у незначному офсайді. Насправді, Гаверц — найгірший гравець матчу, оскільки окрім регулярних положень поза грою та втратою м'яча він абсолютно нічим не запам'ятався.

Надалі справді небезпечних моментів біля воріт Вест Гема ми практично не спостерігали. Гравці Челсі просто утримували м'яч, перекочуючи його через центр поля то туди, то сюди. Багато критики було на адресу Кукурельї, мовляв, іспанець повністю ігнорував на своєму фланзі забігання Мудрика.

Ймовірно, зіграти з найменшим ризиком втрати м'яча вказівку йому дав Поттер, адже ризикованих передач у його виконанні фактично не було. У результаті лівий фланг лондонців більшу частину поєдинку не приносив користі в атаці. Не приніс і в обороні, адже єдиний свій гол Вест Гем забив саме після навісної передачі із цієї зони, якій ніхто з табору "синіх" не завадив.

Розумію емоції вболівальників Челсі щодо епізоду з рукою Томаша Соучека у своїй штрафній площі після удару Конора Галлахера, що могло завершитися призначеним пенальті. Робота суддів у цьому турі загалом залишала бажати кращого, про що ми поговоримо нижче. Але саме у цій зустрічі зовсім не рішення арбітрів стали головною причиною такого підсумкового результату.

Вест Гем — Челсі 1:1

Голи: Емерсон, 28 — Феліш, 16



Вест Гем: Фабіанські — Керер, Огбонна, Аґерд (Джонсон, 80) — Цоуфал, Пакета (Соучек, 14), Райс, Емерсон — Боуен, Бенрахма (Даунс, 66) — Антоніо (Інгз, 66).



Челсі: Аррісабалага — Р. Джеймс, Сілва, Бадьяшиль, Кукурелья (Чілвелл, 67) — Лофтус-Чік (Галлагер, 79), Енцо — Мадуеке 9Маунт, 68), Феліш, Мудрик (Зієш, 67) — Гаверц.



Попередження: Цоуфал — Бадьяшиль.

Питання, яке хвилює багатьох любителів англійського футболу після поразки від Евертона та нічиєї з Брентфордом: чи справді в Арсеналу почався спад в ігровому плані, а статус фаворита в чемпіонських перегонах поступово повертається до рук Манчестер Сіті? Якщо говорити коротко, то "каноніри" грали так, як і грали весь цей час упродовж поточного сезону. Але у втратах очок команди Мікеля Артети є кілька пояснень.

Чи справа в тому, що Арсенал став передбачуваним в атаці? Насправді, теоретично всі чудово знають, як обіграти або відібрати очки у "канонірів" та будь-якої іншої команди, що робить ставку на контроль м'яча. Це максимально обмежувати простір, щільно оборонятися, використовувати вільні зони на контратаках або стандартах, бажано персонально опікуватися флангами атаки. Беремо приклад Манчестер Юнайтед: у першому колі цього сезону, коли Ерік тен Хаг спробував зіграти у свій футбол із Сіті, на що отримав у відповідь чотири м'ячі вже у першому таймі.

Зрозумівши, що його МЮ поки що не готовий диктувати умови на полі таким командам із уже збудованою системою, проти Арсеналу у першому колі нідерландець зіграв другим номер з акцентом на контратаках, максимально обмежуючи вільний простір супернику, що дало свої плоди. Потім це ж спрацювало і з Манчестер Сіті у другому колі. Різниця в тому, що умовні Брентфорд і Ньюкасл завжди стають проблемою для грандів, оскільки роблять акцент на такій грі практично завжди.

До того, невдалі результати команди Артети почалися відразу після Boxing Day. Дивимося на попередні зустрічі "канонірів" в АПЛ і бачимо наступну картину: Брайтон, Ньюкасл, Тоттенгем, Манчестер Юнайтед — усі суперники з єврокубкової зони (і це не рахуючи кубкових зустрічей з Манчестер Сіті та Оксфордом). А оскільки Артета часто задіює один стартовий склад з матчу в матч, то фізичну втому ніхто не скасовував.

Брентфорд, у свою чергу, був готовий цим користуватися, вигравав майже всі верхові єдиноборства завдяки присутності в команді Айвена Тоуні, неодноразово міг забивати та перекривав усі вільні зони, перебуваючи у низькому блоці оборонної фази. Тримаючи в голові майбутній поєдинок проти Манчестер Сіті і враховуючи всі вищезгадані фактори, розкривати таку якісну оборону було дуже важко.

Проте навіть з урахуванням невеликої кількості створених небезпечних моментів біля воріт Брентфорда підопічні Мікеля Артети могли забрати у цій зустрічі три очки завдяки дебютному голу Леандро Троссара, який вийшов на заміну у другому таймі. Ви, напевно, вже чули, що помічник VAR Лі Мейсон забув намалювати лінію офсайду в моменті з голом Тоуні, що підтвердили на офіційному рівні. Саме цей гол і приніс до активу "бджіл" нічийний результат, хоча Крістіан Нергор у момент результативної передачі на Тоуні перебував у положенні поза грою.

Не будемо говорити банальних речей на кшталт: "на такому рівні такі помилки неприпустимі!" Зрозуміло, що неприпустимі... Але й ми, у свою чергу, не повинні думати, що Брентфорд зумів набрати очки проти Арсеналу лише за рахунок помилки в роботі суддів. Колектив Томаса Франка протягом матчу був ближчим до забитого м'яча, ніж "каноніри", тому результат будемо рахувати закономірним. А ми чекатимемо початку розв'язки у чемпіонських перегонах у найближчих очних зустрічах Арсеналу та Манчестер Сіті.

Арсенал — Брентфорд 1:1

Голи: Троссар, 66 — Тоуні, 74



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор, Партей, Джака (Вієйра, 81) — Сака, Нкетіа, Мартінеллі (Троссар, 61).



Брентфорд: Рая — Аєр, Піннок, Мі — Рурслев, Янелт (Дасілва, 71), Нергор, Єнсен, Генрі — Мбемо (Вісса, 72), Тоуні (Шаде, 90+6).



Попередження: Нергор, Шаде.

Англійське портове місто Ліверпуль у Прем’єр-лізі представлено одразу двома клубами з багаторічною історією. Однак на початку 2023 року ми з вами стали свідками доволі неординарного явища, коли Ліверпуль та Евертон підійшли до дербі на Енфілді в рамках 23-го туру національної першості за тієї умови, що господарі арени, яка бачила чимало яскравих виступів "червоних", жодного разу не перемагали в новому році в чемпіонаті. Навіть "іриски", що ведуть боротьбу за виживання, й ті спромоглись створити сенсацію в дебютному минулому матчі Шона Дайча, мінімально обігравши лідера чемпіонських перегонів, лондонський Арсенал.

Досить дивно було бачити, як Дайч вирішив ризикнути і відмовитися від більш щільної та організованої оборони у мерсісайдському дербі, за рахунок чого він і обіграв "канонірів". Так, Ліверпуль зараз, звичайно, не Арсенал, але умовний Мохамед Салах все ж таки ще не розучився користуватися вільним простором, за що пізніше "іриски" ще неодноразово поплатяться. Відверто кажучи, вчора ми знову побачили Евертон імені Френка Лемпарда, який намагався збудувати щось розумне в атаці, але за підсумком небезпечні моменти біля воріт Ліверпуля ми можемо перерахувати на пальцях однієї руки.

Ще один момент, чому варто згадати період роботи Лемпарда в Евертоні, так це систематичні пропущені м'ячі після контратак. Ліверпуль забив "ірискам" таких два голи, коли підопічні Шона Дайча абсолютно не встигали швидко і організовано перебудовуватися з атаки в оборонну фазу. Насправді колектив Юргена Клоппа міг перемагати Евертон з ще більш розгромним рахунком.

Одне незрозуміло: навіщо Дайч повернувся до конспектів Лемпарда, які завершилися абсолютним провалом та звільненням англійця? Навіть Френк розумів, що за таку сміливість такі команди, як Ліверпуль та Манчестер Сіті, нещадно каратимуть, тому робив проти них акцент насамперед на оборону. У такій системі і Миколенко спокійно справлявся із Салахом протягом 80 хвилин гри у першому турі. Зараз українець, як і вся лінія оборони Евертона, виглядала просто жахливо.

Ліверпуль — Евертон 2:0

Голи: Салах, 37, Гакпо, 49



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, Гомес, Е. Робертсон — Гендерсон (Мілнер, 79), Фабіньо, Байцетич (Кейта, 89) — Салах (Елліотт, 90), Нуньєс (Жота, 69), Гакпо (Фірміно, 80).



Евертон: Пікфорд — Коулмен, Коуді, Тарковські, Миколенко — Івобі, Гує, Онана (Девіс, 78), Макніл (Мопе, 77) — Дукуре — Сіммс.



Попередження: Робертсон — Коуді, Дукуре, Пікфорд

Нічия між Крістал Пелес та Брайтоном з черговою "людською помилкою" асистента VAR. Ще одною помилкою в роботі відеоасистента через людський фактор, яку визнали у суддівському корпусі, став момент із голом захисника Брайтона Еступіньяна у матчі проти Крістал Пелес. Чистий гол "чайок" було скасовано через те, що Джон Брукс провів лінію "поза грою" не по тому футболісту Крістал Пелес: замість Гуехі лінію провели по Томкінсу, через що гол помилково не був зарахований.В результаті ми маємо нічию.

Крістал Пелес — Брайтон 1:1

Голі: Томкінс, 70 — Марч, 63

Лестер несподівано розбив Тоттенгем. Ось так і буває в Англії... Ще минулого матчу тобі вдається перемогти одного з головних претендентів на чемпіонство в особі Манчестер Сіті, а вже через тиждень ти посипався і зазнав поразки від представника середини турнірної таблиці. Команда Брендана Роджерса пропустила з перших хвилин зустрічі, але вже до перерви шокувала суперника трьома забитими м'ячами.

У другому таймі "шпорам" не вдалося повернутися в гру, а Барнс поставив остаточну крапку у цьому протистоянні на 84-й хвилині на користь Лестера – 4:1. Антоніо Конте в непростому становищі, особливо на тлі того, що один із ключових його гравцем Родріго Бентанкур вибув до кінця сезону через отриману травму.

Лестер - Тоттенгем 4:1

Голи: Менді, 23, Меддісон, 25, Іхеаначо, 45+4, Барнс, 81 — Бентанкур, 14

Героїчні перемога та камбек Вулвергемптона у меншості. Незважаючи на помітний прогрес команди при Хулені Лопетегі та розгром Ліверпуля з рахунком 3:0 у минулому матчі, цього разу "вовкам" насилу вдалося досягти переможного результату проти останньої команди ліги. Починаючи з 27-ї хвилини, при рахунку 1:0 на користь "святих", Леміна отримав досить спірну червону картку, залишивши Вулвергемптон у меншості. Попри це колектив Лопетегі зумів відігратися у другому таймі завдяки автоголу Беднарека та голу Гомеша. З Саутгемптоном, мабуть, можна прощатися вже зараз, так само "святі" попрощалися зі своїм вже колишнім головним тренером Нейтаном Джонсом після матчу — він пропрацював у клубі всього 94 дні.

Саутгемптон — Вулвергемптон 1:2

Голи: Алькарас, 24 — Беднарек, 73 (аг), Гомеш, 88

Видалення: Леміна, 27 (Вулвергемптон)

"Шахтарська" перемога Фулгема над Ноттінгемом. "Дачники" відправили у ворота "лісників" два безвідповідні м'ячі, авторами яких стали два колишні гравці донецького Шахтаря — Вілліан та Манор Соломон.

Фулгем — Ноттінгем Форест 2:0

Голи: Вілліан, 17, Соломон, 88

Чергова нічия Ньюкасла. "Сороки", будучи фаворитами напередодні протистояння, пропустили першими, коли Сенесі реалізував свій момент на 30-й хвилині. Прямо перед перервою Ньюкаслу вдалося повернути паритет на табло завдяки Альмірону, але більше команди в цьому матчі не забивали.

Борнмут — Ньюкасл 1:1

Голи: Сенесі, 30 — Альмірон, 45+2

Манчестер Юнайтед сильніший у "дербі троянд", хоча Лідс був аж ніяк не подарунком. Перший тайм не порадував вболівальників великою кількістю моментів. Атаки Лідса виглядали цікавішими, проте були моменти "брудної гри" від господарів. Юнайтед за відсутності Каземіро був пасивним при виході з оборони в атаку, адже Фред не зміг стати якісною заміною свого співвітчизника. Другий тайм знову розпочався під диктовку Лідса. Моменти були в Ньонто, Саммервіля, Бемфорда, але Давід Де Хеа рятував. Ерік тен Гаг провів декілька влучних замін, випустивши Мартінеса та Гарначо, а починаючи з 80-ї хвилини таки додавив "павичів" завдяки голам Рашфорда та Гарначо.

Лідс — Манчестер Юнайтед — 0:2

Голи: Рашфорд, 80, Гарначо, 85

Манчестер Сіті скоротив відставання від Арсеналу у таблиці завдяки перемозі над Астон Віллою. Усі питання щодо переможця матчу "містянам" вдалося вирішити вже у першому таймі, коли команді Унаї Емері до перерви довелося аж тричі виймати м'яч із сітки власних воріт. У другій половині зустрічі Сіті більше грали за рахунком, тоді як Астон Віллі все ж вдалося відіграти один гол на 61-й хвилині завдяки зусиллям Оллі Воткінса. Проте цього виявилося замало для того, щоб здійсники камбек. Багато чого у чемпіонських перегонах визначиться вже завтра, в очному поєдинку між Арсеналом та Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті - Астон Вілла 3:1

Голи: Родрі, 4, Гюндоган, 39, Марез, 45+1 (пен.) — Воткінс, 61

Головний тренер: Брендан Роджерс (Лестер Сіті)

Манчестер Юнайтед намагається скласти конкуренцію Арсеналу та Манчестер Сіті за чемпіонський титул:

Man United trying to enter the title race between Arsenal and Man Citypic.twitter.com/L1zf1TlDiz