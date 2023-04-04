Англія

Український футболіст чудово виглядав на полі, з'явившись із лави запасних.

Евертон у матчі 29 туру англійської Прем'єр-ліги поділив очки з Тоттенгемом (1:1).

У цьому матчі український захисник Віталій Миколенко з'явився на полі лише на 76 хвилині зустрічі, вийшовши на заміну.

За час, що залишився, українець виграв усі п'ять єдиноборств, зробив три виноси, п'ять підбирань та одне перехоплення.

Статистичний портал SofaScore оцінив дії Миколенка у 7,5 балів, що є другою найкращою оцінкою у складі "ірисок" після Майкла Кіна (7,8) та Ідрісси Гує (7,6).

Портал WhoScored оцінив Віталія у 6,8 балів, що є середньою оцінкою у складі Евертона.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Евертон — Тоттенгем.