Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Воротар "ірисок" віддав належне своєму партнерові по команді.

Воротар Евертона та збірної Англії Джордан Пікфорд поділився своїми думками про українця Віталія Миколенка перед матчем відбору Євро-2024 проти України.

"З того часу, як Миколенко прибув в Англію, він був неймовірним. Він проходить через надзвичайно складні часи у себе вдома.

З ним чудово працювати, це топгравець. У збірної України багато хороших футболістів у складі, нам потрібно бути сфокусованими", - наводить слова Пікфорда Sky Sports.

Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.