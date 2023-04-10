Англія

Помилка українця спричинила другий пропущений гол від Ліверпуля.

У матчі 30 туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на своєму полі поділив очки з Арсеналом (2:2).

Вже до 28 хвилини зустрічі команда Мікеля Артети разом з українцем у складі Олександром Зінченком вела в рахунку 2:0 завдяки зусиллям Габріеля Мартінеллі та Габріеля Жезуса.

Проте ще до перерви "червоні" відіграли один м'яч зусиллями Мохаммеда Салаха. На початку другого тайму єгиптянин не реалізував пенальті, пробивши повз ворота.

Потім на 87 хвилині Трент Александер-Арнольд дуже легко пройшов Зінченка на правому фланзі і подав у штрафний майданчик, звідки Фірміно точно пробив по воротах, зрівнявши рахунок у матчі.

Zinchenko just laid the Easter egg. pic.twitter.com/56xSULkjwP — Abdurahman. (@matovium) April 9, 2023

Одразу після пропущеного голу Артета замінив українця на Кірана Тірні, а сам Зінченко отримав середню оцінку за матч від статистичних порталів.

Після заміни в трансляції промайнули кадри, на яких Зінченко надто емоційно пригнічував себе за допущену помилку, яка призвела до голу.

Після 30 ігор Арсенал очолює турнірну таблицю АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на шість очок, але "городяни" мають гру в запасі.