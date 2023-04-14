Англія

Іспанець — про боротьбу за перше місце в чемпіонаті.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився щодо боротьби за перше місце АПЛ між його командою та Арсеналом.

"Наша проблема полягає в тому, що досі Арсенал був чудовий. Вони справді класно грають, але ми теж непогано виступали. Я не сказав би, що це катастрофа. Ми все ще в боротьбі, але є команда, яка краща за нас. Потрібно приймати та визнавати це, а потім рухатися далі", — підкреслив Пеп.

Цими вихідними Ман Сіті зіграє з Лестером, Арсенал проекзаменує Вест Гем. 26 квітня претенденти на чемпіонство зустрінуться в очному двобої.

Раніше повідомлялося, що Барселона близька до підписання Гюндогана.