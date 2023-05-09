Англія

Італійський фахівець поділився своїми думками після гри з Евертоном.

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі прокоментував поразку своєї команди у матчі 35 туру АПЛ проти Евертона (1:5).

"Дуже важко пояснити цю гру. Це була дивовижна гра. Ми пропустили перший гол на 30 секунді. Це був не справжній Брайтон, це поганий день.

Проблема не в тактичній установці, ми не підготувалися з погляду мотивації та ментальності. Зіграти багато матчів за короткий час складно. Ми не звикли грати багато ігор, над нашим менталітетом треба працювати.

Я можу це зрозуміти. Я все ще пишаюся своїми гравцями. Перший відповідальний – це тренер. Це моя відповідальність.

Брайтон — Евертон 1:5 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Ми повинні запам'ятати цю гру та цю дату, 8 травня, тому що це може бути дуже важливим днем для нас, якщо ми покращимо менталітет. Ми повинні підготуватися до наступної гри, якщо хочемо боротися за великі цілі.

До цього матчу ми грали у фантастичний футбол та отримували фантастичні результати. Ми маємо пишатися своєю роботою. Сьогодні ми припустилися великої помилки, бо показали, що не готові грати в цю гру. Занадто багато помилок, ми програли у першому таймі, ми не були справжнім Брайтоном. Це те, що ми маємо покращити", — наводить слова Де Дзербі ВВС.

Раніше повідомлялося, що Миколенко отримав середню оцінку за матч проти Брайтона.