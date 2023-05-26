Англія

Наставник "синіх" поділився своїми думками після гри з Манчестер Юнайтед.

Виконувач обов'язків головного тренера Челсі Френк Лемпард прокоментував поразку своєї команди у матчі 32 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (1:4).

"У першому таймі ми грали краще — за володінням м'ячем, моментами ми як мінімум не поступалися ним. Другий тайм, ймовірно, є ознакою стану, в якому ми перебуваємо.

Наша кількість голів у сезоні показує, що проблема у тому, що ми забиваємо недостатньо. Ми кілька разів загрожували воротам у першому таймі, але не так багато у другому. Деякі гравці оборони у другому таймі показали, чому ми іноді граємо за схемою із п'ятьма захисниками.

Мудрик отримав одну з найвищих оцінок в складі Челсі в матчі проти МЮ

Я розчарований, ми повинні бути кращими. Це кінець довгого сезону. Є деякі технічні деталі, з яких доводиться працювати щодня, щоб виконувати стандартні дії. Можливо, МЮ має певний досвід, який зробив гру такою, якою вона була. Це реальність для гравців.

Ми добре тренуємося щодня, намагаємось перемагати, будучи єдиним цілим. Я розумію, що тренерам цього року у клубі тяжко, тому що у нас великий склад, і я це відчув. Іноді можна сказати, що, можливо, це один із чинників, але гравці мають відкидати це убік і концентруватися на своїй грі", — наводить слова Лемпарда ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Челсі.