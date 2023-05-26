Англія

Мохамед Салах відреагував на новину про те, що мерсисайдці не потрапили до Ліги чемпіонів.

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах прокоментував втрату шансів "червоних" потрапити до Ліги чемпіонів за підсумками нинішнього сезону.

Для команди Юргена Клоппа це перше непопадання до Ліги чемпіонів з 2016 року.

"Я абсолютно спустошений. Цьому абсолютно немає виправдання. У нас було все необхідне, щоб пробитися до Ліги чемпіонів наступного року, але ми зазнали невдачі.

Ми Ліверпуль, і кваліфікація для участі у змаганнях — це необхідний мінімум. Вибачте, але ще зарано для надихаючого чи оптимістичного посту. Ми підвели вас і себе", — написав Салах у своєму твіттері.

За тур до фінішу сезону в АПЛ Ліверпуль гарантував собі п'яте місце і наступного сезону зіграє у Лізі Європи.

В останньому турі АПЛ Ліверпуль зіграє проти Саутгемптона. Гра відбудеться у неділю, 28 травня, о 18:30 за київським часом.