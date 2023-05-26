Мохамед Салах відреагував на новину про те, що мерсисайдці не потрапили до Ліги чемпіонів.
Мохамед Салах, Getty Images
26 травня 2023, 09:56
Нападник Ліверпуля Мохамед Салах прокоментував втрату шансів "червоних" потрапити до Ліги чемпіонів за підсумками нинішнього сезону.
Для команди Юргена Клоппа це перше непопадання до Ліги чемпіонів з 2016 року.
"Я абсолютно спустошений. Цьому абсолютно немає виправдання. У нас було все необхідне, щоб пробитися до Ліги чемпіонів наступного року, але ми зазнали невдачі.
Ми Ліверпуль, і кваліфікація для участі у змаганнях — це необхідний мінімум. Вибачте, але ще зарано для надихаючого чи оптимістичного посту. Ми підвели вас і себе", — написав Салах у своєму твіттері.
За тур до фінішу сезону в АПЛ Ліверпуль гарантував собі п'яте місце і наступного сезону зіграє у Лізі Європи.
В останньому турі АПЛ Ліверпуль зіграє проти Саутгемптона. Гра відбудеться у неділю, 28 травня, о 18:30 за київським часом.