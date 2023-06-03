Англія

Капітан "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри з Манчестер Сіті.

Півзахисник та капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш прокоментував поразку своєї команди у фіналі Кубка Англії проти Манчестер Сіті (1:2), у якому він відзначився голом.

"Ми хотіли закінчити сезон по-іншому, але це було неможливо. Ми зробили великі кроки для наступного сезону. Загалом це не був успішний сезон, але він був хорошим. Ми повернемося наступного сезону і спробуємо виграти більші трофеї.

Ми погано розпочали, але повернулися після голу у гру та добре володіли м'ячем у першому таймі. Після того, як ми забили, ми мали кілька добрих контратак, але ми не забили. Ми пропустили на початку другого тайму, а потім ще мали шанси, але ми їх не використали. Сіті заслужив на перемогу.

Ми були надто м'якими та дали надто багато місця під час першого голу, але це був приголомшливий удар. Якщо б гравці зіграли щільніше, можливо вони б змогли його зупинити, але це був класний удар. Гюндоган приголомшливий гравець і один із найкращих півзахисників у Прем'єр-лізі.

Наші вболівальники були чудові весь сезон, і сьогодні вони заслужили на інший результат. Ми розчаровані тим, що не змогли доставити вболівальникам ту радість, на яку вони заслуговують. Ми вдячні їм за все, що вони зробили. Я обіцяю, що ми повернемося і спробуємо ще раз наступного сезону", — наводить слова Фернандеша ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед.