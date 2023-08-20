Англія

Наставник "шпор" поділився своїми думками після гри із Манчестер Юнайтед.

Головний тренер Тоттенгема Енджі Постекоглу прокоментував перемогу своєї команди у матчі другого туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (2:0).

"Це було добре. Заради справедливості треба сказати, що ми виглядали трохи нервовими на початку, що не дивно. У нас було двоє 20-річних гравців та пара 22-річних. Ми трохи забагато віддавали м'яч, і, чесно кажучи, МЮ мав більше шансів забити.

Мені подобається той факт, що ми тримаємось і прогресуємо у грі. Другий тайм, звичайно, в моментах показав, якою командою ми хочемо бути. Я продовжую говорити, що ми ще маємо пройти довгий шлях, але мені дуже сподобалася віра і стійкість гравців, а також хоробрість, яку вони повинні мати, щоб продовжувати грати в тому ж дусі. На мій погляд, коли у вас є досить багато молодих якісних гравців, це чудово, це дозволяє нам будувати хорошу команду.

Також була видатна підтримка, з першої хвилини публіка була видатною. Вони провели нас через перший тайм, тому що ми нервували.

Я щасливий. Ми демонструємо частинку нашої гри. Я побачив у нашій грі достатньо, і це надихнуло мене. Все, що ми можемо зробити — це продовжувати вдосконалюватися, і, сподіваюся, у ході справи ми продовжимо набирати очки", — наводить слова Постекоглу ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Тоттенгем — Манчестер Юнайтед.