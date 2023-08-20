Англія

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри з Тоттенгемом.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував поразку своєї команди у матчі другого туру АПЛ проти Тоттенгема (0:2).

"Ви кривитеся, вам не сподобався перший тайм? Мені сподобався перший тайм, це була дуже хороша гра Манчестер Юнайтед у першому таймі, але ми повинні були відкривати рахунок. Ми створили хороші моменти, у нас був хороший пресинг, але ми дозволили їм піти. І ми заслужили на пенальті. Я не знаю, чому його нема. Абсолютно чистий пенальті. Гравець змінив напрямок м'яча і його рука була високо над головою. Але гаразд, ми маємо прийняти цей момент.

Ми швидко отримали три попередження, і нам потрібно було зберігати концентрацію – це були зайві попередження. А потім ми вимкнулися. В одній атаці Тоттенгем мав два великі моменти, вони двічі потрапили в каркас воріт.

Початок другого тайму був поганий, і пропускати гол було зовсім необов'язково. Ми не провалилися, але й не забили. Ми мали зберігати спокій і продовжувати атакувати. Ми мали продовжувати працювати з м'ячем, а не поспішати. Коли суперник сідає глибше, ти маєш продовжувати працювати з м'ячем, і тоді ти зможеш діяти точніше.

Я думаю, що півзахист був в порядку. Але, звичайно, завжди можна досягти більшого, але ми йдемо до воріт, і, звичайно, залишаємо вільні зони. Але це не мало нічого спільного з півзахисниками, це було більше пов'язане з нашим захистом. Мене не турбує наша гра в атаці, мене турбує наш результат. Ми знаємо це, тож підписали нападника. Це одна гра, у понеділок гра була не дуже гарною, але результат був, швидкість була, але ми повинні були перемогти тут. Ми візьмемо позитивні сторони, але також знаємо, що треба вірити у свої сили.

Коли ти програєш, це ніколи не буває добре. Завжди треба дивитися в дзеркало, і так, ми мали забивати. Ми мали забити гол і заспокоїти вболівальників та суперника. У першому таймі на стадіоні було дуже тихо, бо ми контролювали гру. Якби ми забили, то гра була б наша.

Справа не в тому, щоб підписати ще якихось гравців. Справа в тому, що ми повинні забивати голи", — наводить слова тен Гага ВВС з посиланням на Sky Sports.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Тоттенгем — Манчестер Юнайтед.