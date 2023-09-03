Англія

Наставник "дачників" поділився своїми думками після гри з Манчестер Сіті.

Головний тренер Фулгема Марку Сілва прокоментував поразку своєї команди у матчі четвертого туру АПЛ проти Манчестер Сіті (1:5).

"Що я можу сказати? Кожен, хто грає у футбол, кожен, хто хоч трохи розбирається у футболі, 100% мав би скасувати другий гол Сіті. Звичайно, у чиї ворота зараховується такий гол, має бути розлючений.

З точки зору лайнсмена, я думаю, що йому було складно побачити, був в офсайді гравець чи ні, але система ВАР має перевіряти такі голи. Все очевидно — гравець знаходиться на одній лінії з м’ячем і повністю впливає на воротаря та напрямок польоту м’яча.

Це те, що повинно хвилювати кожного у футболі. Як той гол не був скасований ВАР?", - наводить слова Сілви Goal.com.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Сіті — Фулгем.