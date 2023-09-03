Англія

Форвард "городян" поділився своїми думками після гри з Фулгемом.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Фулгема (5:1), у якому він оформив хет-трик.

"Ми почали цей матч трохи недбало, але добре його закінчили. Важлива перемога, ми йдемо на міжнародну паузу, вигравши чотири гри з чотирьох. Хороший початок сезону.

Повільний початок? В цьому клубі кожен рік таке. Ми довго входимо у гру та діємо дещо недбало через те, що кожного сезону граємо до останнього матчу, оскільки ми – найкращий клуб. Що є, те є. З цього моменту ми будемо ставати все кращими.

Я повернувся. В мене немає жодних проблем. Я завжди голодний. Зараз новий сезон, і я готовий до нього.

Чи потрібен Гвардіола? Хороше запитання. Мені здається, він сумує за нами, ми також іноді сумуємо за ним. Тому ми з нетерпінням чекаємо на його повернення", - наводить слова Голанда ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Сіті — Фулгем.