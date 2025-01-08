Англія

Ім'я футболіста не розкривається з юридичних причин.

Поліція Лондона надала Королівській прокурорській службі докази щодо одного з футболістів англійської Прем'єр-ліги у зґвалтуванні. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, прокурори отримали повне досьє гравця, якому понад 30 років, і вже розпочали роботу зі слідчими.

При цьому наголошується, що ім'я футболіста, який заробляє сотні тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, не розкривається з юридичних причин.

Нагадаємо, 2022 року одна з потерпілих подала заяву в поліцію, після чого був арешт футболіста. Тоді ж гравця звинуватили ще в двох епізодах зґвалтування, але незважаючи на це, він продовжував виступати за свій клуб, а слідство зайшло в глухий кут.

Однак справа продовжилася після повторного допиту гравця, який відбувся у листопаді минулого року.