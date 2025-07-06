Англія

Обидва клуби хочуть орендувати 21-річного француза Леслі Угочукву.

У півзахисника Челсі Леслі Угочукву з'явилися два цікаві варіанти для продовження кар'єри. Про це повідомляє ВВС Sport.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного француза зацікавлені німецький Гамбург та іспанська Валенсія, які розглядають варіанти з орендою футболіста.

Також зазначається, що Челсі хоче повноцінного трансферу гравця через перенасиченість складу, але поки що покупців не знайшлося, а пріоритетним варіантом для оренди є АПЛ.

Минулого сезону Угочукву провів 31 матч за Саутгемптон на правах оренди — на його рахунку один гол та два асисти.

Раніше повідомлялося, що Мадуеке погодив п’ятирічну угоду з Арсеналом.