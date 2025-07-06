Обидва клуби хочуть орендувати 21-річного француза Леслі Угочукву.
Леслі Угочукву, Getty Images
06 липня 2025, 21:42
У півзахисника Челсі Леслі Угочукву з'явилися два цікаві варіанти для продовження кар'єри. Про це повідомляє ВВС Sport.
За інформацією джерела, у послугах 21-річного француза зацікавлені німецький Гамбург та іспанська Валенсія, які розглядають варіанти з орендою футболіста.
Також зазначається, що Челсі хоче повноцінного трансферу гравця через перенасиченість складу, але поки що покупців не знайшлося, а пріоритетним варіантом для оренди є АПЛ.
Минулого сезону Угочукву провів 31 матч за Саутгемптон на правах оренди — на його рахунку один гол та два асисти.
Раніше повідомлялося, що Мадуеке погодив п’ятирічну угоду з Арсеналом.