Англія

Лондонці заплатили 52 мільйони фунтів за 20-річного вінгера з Боруссії Дортмунд.

Челсі офіційно підтвердив підписання 20-річного вінгера Джеймі Байно-Гіттенса з дортмундської Боруссії. Сума трансферу склала 48,5 мільйонів фунтів стерлінгів плюс 3,5 мільйона в якості бонусів. Контракт розрахований до 2032 року.

Our newest Blue is here... 🤩 pic.twitter.com/QSrfqtzx3Y — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 5, 2025

"Це чудове відчуття – приєднатися до такого великого клубу, як Челсі, — сказав Гіттенс після підписання. — Я не можу дочекатися, щоб навчитися у кожного в команді та викластися тут на повну. Це неймовірне відчуття".

Гіттенс переходить на Стемфорд Брідж після вражаючого сезону в Боруссії, де він забив 17 голів і віддав 14 результативних передач у 107 матчах за клуб. Яскрава гра в Бундеслізі та Лізі чемпіонів зробила гравця одним із найперспективніших молодих вінгерів Європи.

Вихованець академії Манчестер Сіті перебрався до Німеччини у 2020 році та вже у сезоні 2021/22 дебютував за головну команду. У серпні 2022 року він забив свій перший гол на дорослому рівні та стрімко став основним гравцем Дортмунда.

У сезоні 2024/25 Гіттенс продовжував вражати, оформивши 17 голів у всіх турнірах, включаючи Лігу чемпіонів, Бундеслігу та клубний чемпіонат світу, де його помітили на полі разом із гравцями Челсі після перемоги над Палмейрасом (2:1).

Спортивний директор Боруссії Себастьян Кель прокоментував трансфер:

"Джеймі — видатний гравець, який приніс нам багато радості. Переговори були складними, але ми задоволені результатом і бажаємо йому всього найкращого в Челсі", — сказав спортивний директор.

Це вже п’яте підписання Челсі цього літа. Раніше клуб підписав Ліама Делапа (Іпсвіч), Жоау Педру (Брайтон), Даріо Ессуго (Спортинг) і Мамаду Сарра (Страсбург).