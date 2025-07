Челсі офіційно підтвердив підписання 20-річного вінгера Джеймі Байно-Гіттенса з дортмундської Боруссії. Сума трансферу склала 48,5 мільйонів фунтів стерлінгів плюс 3,5 мільйона в якості бонусів. Контракт розрахований до 2032 року.

