Англія

Французький півзахисник не має наміру залишати мадридський клуб, попри інтерес з боку "містян" та плани Жозе Моурінью оновити середню лінію.

Журналіст Маріо Кортегана висловився про ситуацію з можливим відходом півзахисника Едуардо Камавінги з Реала — футболіста сватають у Манчестер Сіті.

"Я запитав у джерел у клубі щодо ситуації з Камавінгою та Манчестер Сіті, і мені знову сказали, що він хоче залишитися в Реалі.

Клуб згоден із Жозе Моурінью щодо підписання ще одного півзахисника, але спочатку потрібно когось продати… І ніхто не хоче йти", — сказав Кортегана.

Едуардо Камавінга перейшов до Реала з Ренна у 2021 році за 31 мільйон євро. У сезоні-2025/26 півзахисник провів за мадридський клуб 43 матчі в усіх турнірах, у яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше Реал випустив офіційну заяву щодо трансферу Енцо Фернандеса.