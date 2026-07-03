Іспанія

Мадридський клуб категорично спростував чутки про переговори щодо переходу аргентинського півзахисника Челсі.

У мадридському Релі прокоментували інформацію про інтерес до півзахисника Челсі Енцо Фернандеса. На офіційному сайті "вершкових" вийшла стаття, в якій спростовуються чутки про переговори щодо аргентинця.

"На тлі повідомлень, що з'явилися останніми днями, ми хочемо заявити, що не робили ні прямих, ні непрямих спроб підписання Енцо Фернандеса. У Реала немає наміру здійснювати трансфер згаданого гравця.

Ми вважаємо важливим категорично спростувати ці розмови з поваги до Челсі. Усі спекуляції не мають під собою жодних підстав. Ми шкодуємо про поширення інформації, яка не відповідає дійсності та вводить в оману вболівальників", — йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що сам Енцо Фернандес був би радий перебратися до "королівського" клубу, про що вже повідомив керівництво Челсі.