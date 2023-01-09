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Football.ua розповідає про тренерів, які повернулися як тренери до клубів, де виступали під час перебування гравцями.

Вперше за два останні десятиліття лондонський Арсенал має реальні шанси виграти чемпіонат Англії. З командою, яку побудував Мікель Артета, тепер доводиться рахуватися. І найцікавіше — за трансферними мірками Англії "каноніри" витратили не так вже й багато перед початком сезону — трохи більше ніж 100 мільйонів євро.

Тренерська рука Мікеля Артети вже помітна неозброєним поглядом, його успіхи також відзначає колишній наставник лондонського клубу Арсен Венгер. Схоже, француз виховав гідного змінника.

Світова історія знає безліч випадків, коли колишній гравець будь-якого клубу приходив назад на тренерський місток. Іноді подібні призначення не приносять нічого хорошого, але також часто приносять успіх клубу.

Пропонуємо згадати тих тренерів, які останніми роками поверталися додому, та оцінити їхню роботу.

Мікель Артета (Арсенал)

Як гравець: 150 матчів, 16 голів, завершив кар'єру у 2016 році

Як тренер: призначений у грудні 2019 року, контракт до 2025 року

Закінчивши професійну кар'єру, Артета пішов працювати асистентом Гвардіоли в Манчестер Сіті, а наприкінці 2019 року отримав пропозицію від Арсеналу після звільнення Емері.

На початок 2023 року Артета вже знаходиться на тренерському містку понад 1000 днів і, що цікаво, має найбільшу середню кількість набраних очок за матч, розділяючи перше місце в історії клубу з Венгером (1.94 – Артета, 1.95 – Венгер).

Зараз Артета проводить найуспішніший сезон на чолі Арсеналу. Перед початком сезону він підписав Олександра Зінченка із Манчестер Сіті, а взимку лондонський клуб може оформити трансфер Михайла Мудрика. Символічно, якщо цей перехід відбудеться і Арсенал завоює "золото", то обидва українці стануть чемпіонами Англії в історичному сезоні "канонірів".

Вердикт: Успіх

Пеп Гвардіола (Барселона)

Як гравець: 384 матчів, 12 голів, залишив у 2001 році

Як тренер: призначений у липні 2008 року, залишив у червні 2012

Залишивши Барселону і вдосталь поїздивши по всьому світу, Хосеп повернувся додому й очолив спочатку другу команду Барси, а через рік і головну.

За чотири роки, проведені на Камп Ноу як тренер, Гвардіола привів "блаугранас" до 14 трофеїв, включаючи три титули Ла Ліги та дві перемоги в Лізі чемпіонів.

Вигравши все, що можна, Гвардіола залишив команду і успішно очолював Баварію та Манчестер Сіті, остаточно укорінившись у статусі одного з найкращих тренерів світу. Але Лігу чемпіонів більше не виграв.

Вердикт: Успіх

Тьєррі Анрі (Монако)

Як гравець: 141 матч, 28 голів, покинув у 1999 році

Як тренер: призначений у жовтні 2018 року, звільнений у січні 2019 року

Ще один гравець Барселони, але розглядаємо ми його як гравця і тренера Монако. Монегаски після чудового чемпіонського сезону 2016/17 потрапили у круте піке. Тренера Леонардо Жардіма було звільнено, а на його місце прийшов новачок тренерського цеху Тьєррі Анрі.

Стартував француз дуже погано, але всі чекали, що незабаром він вибудує свою гру і все у Монако налагодиться. Не налагодилося, за три місяці Анрі провів із командою 20 матчів, 5 виграв, 11 програв та пішов.

Вердикт: Провал

Зінедін Зідан (Реал Мадрид)

Як гравець: 227 матчів, 49 голів, залишив у 2006 році

Як тренер: призначений у січні 2016, пішов у травні 2018/ призначений у березні 2019, звільнений у червні 2021

Історія Зідана чимось схожа з Гвардіолою. Француз спочатку очолив молодіжну команду, а потім дорослу. Коли серед сезону Бенітеса змінив тренер без досвіду, сприймалося це з тривогою. А він взяв та виграв три Ліги чемпіонів.

Пізніше Зідан покинув клуб, але знову прийшов рятувати його, навіть не відпочивши року. Другий захід Зізу був не таким успішним.

Вердикт: Однозначний успіх під час першого приходу / провал після повернення

Алан Ширер (Ньюкасл)

Як гравець: 405 матчів, 206 голів, завершив кар'єру у 2006 році

Як тренер: призначений у квітні 2009 року, звільнений у червні 2009 року

Один із найкращих гравців в історії АПЛ Алан Ширер після завершення кар'єри повернувся до Ньюкаслу, щоб очолити першу команду клубу. Він хотів врятувати команду від зниження у класі у 2009 році, але…

Усього під керівництвом Ширера Ньюкасл провів 8 матчів, з яких виграв лише один (Міддлсбро) і двічі зіграв унічию.

Вердикт: Провал

Антоніо Конте (Ювентус)

Як гравець: 420 матчів, 44 голи, завершив кар'єру у 2004 році

Як тренер: призначений у травні 2011 року, пішов у червні 2012 / призначений у грудні 2012, пішов у липні 2014

За 13 сезонів виступів за Ювентус Конте виграв практично все, що можна виграти: п'ять чемпіонських титулів, Кубок Італії, Лігу чемпіонів та Кубок УЄФА.

Після свого призначення на посаду головного тренера пропрацював із командою три сезони та виграв з нею три чемпіонати Італії.

Вердикт: Успіх

Філіппо Індзагі (Мілан)

Як гравець: 300 матчів, 126 голів, завершив кар'єру в клубі у 2012 році

Як тренер: провів весь сезон-2014/15

Мілан має дуже багату історію із залученням колишніх гравців на тренерський місток. Такі брили, як Фабіо Капелло та Карло Анчелотті принесли команді багато трофеїв, але останнім часом ця тенденція грає далеко не на руку "россонері".

З останньої хвилі "міланських сердець" – Зеєдорф, Броккі, Монтелла, Гаттузо – ми виділимо Філіппо Індзагі.

Нападник під час перебування гравцем виграв з Міланом вісім трофеїв, але як тренер провів один сезон і завершив його провально: 40 матчів, 14 перемог, 10-е місце. Найгірший результат у Серії А за 17 років.

Вердикт: Провал

Сергій Ребров (Динамо Київ)

Як гравець: 360 матчів, 163 голи, покинув клуб у 2008 році

Як тренер: призначений у квітні 2014 і пішов у травні 2017

Саме київське Динамо, напевно, і є головною причиною виникнення терміну "серце", адже цей клуб найбільше засуджують за призначення на позиції головних тренерів своїх колишніх гравців.

Проте не завжди це виглядає сумно. Молодий фахівець Сергій Ребров очолив команду, швидко поставив їй свою гру та виграв парочку чемпіонатів та парочку кубків України.

Відійшовши з Динамо, довів свою спроможність як тренера, коли зумів привести Ференцварош до чемпіонства в Угорщині, а також вивести команду до групового раунду Ліги Європи. Наразі досить успішно тренує Аль-Айн.

Вердикт: Успіх

Олександр Хацкевич (Динамо)

Як гравець: 216 матчів, 36 голів, пішов у 2004 році

Як тренер: призначений у червні 2017 та звільнений у серпні 2019

На противагу Реброву згадаємо й минулого тренера Динамо Олександра Хацкевича. Білоруський фахівець провів у команді трохи більш як два сезони, але не зумів нав'язати боротьбу Шахтарю у чемпіонаті. Не пробачили йому вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів. Виграв два Суперкубки України, але це, як то кажуть "ну таке".

Вердикт: Провал

Насправді таких прикладів дуже багато. Перераховані нами у розділі про Індзагі тренери з "міланським серцем" (може до них приєднатися Андрій Шевченко?), безліч наставників Баварії, в Барселоні нещодавно дуже якісно працював Луїс Енріке.

А кого з гравців, які ще не закінчили професійну кар'єру, ви б хотіли побачити на тренерському містку його клубу в майбутньому? Діліться своєю думкою у коментарях.