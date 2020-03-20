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Football.ua составил список команд, которые могут воспользоваться карантином, чтобы исправить свои проблемы.

Внезапное появление пандемии коронавируса в Европе негативно повлияло на все сферы жизни, включая мир футбола. Болезнь уже сейчас приводит к невиданным ранее последствиям — введению пауз во внутренних чемпионатах, переносам европейских турниров и даже смертям людей.

Несмотря на возможные финансовые потери клубов по итогам сезона из-за COVID-19, есть коллективы, которым пауза в соревнованиях действительно была необходима, чтобы перевести дух и провести работу над ошибками ввиду неудовлетворительных результатов. О них и пойдет речь.

Тоттенхэм

С приходом Жозе Моуриньо на пост главного тренера Тоттенхэма в ноябре 2019 года, команда хоть и выступала с переменным успехом, однако явно прослеживались и положительные аспекты. Мало кто сомневался в том, что лондонский клуб попадет в еврокубки по итогам сезона, но сейчас португальский специалист столкнулся с суровой реальностью, которую в первую очередь вызвали травмы ключевых игроков атаки в лице Харри Кейна и Сон Хын Мина.

После того, как англичанин выбыл на неопределенный срок, а потом еще и получил перелом руки южнокореец, Тоттенхэм спустился в турнирной таблице АПЛ и прекратил борьбу сразу в двух турнирах. В Кубке Англии команда Моуриньо вылетела от Норвича, который являлся безоговорочным аутсайдером, а в Лиге чемпионов — стала жертвой Лейпцига.

Последняя победа Тоттенхэма датируется 16 февраля, после чего последовали пять поражений и одна ничья с Бернли. Как итог, восьмая строчка в английской Премьер-лиге и непрекращающаяся критика в адрес Жозе Моуриньо. Сам португалец неоднократно объяснял неудовлетворительные результаты плохой физической готовностью своих подопечных. Так почему бы "шпорам" не воспользоваться внеплановым перерывом из-за COVID-19, чтобы вернуться на победный путь? Если это произойдет, то вопросов к Моуриньо, в любом случае, станет гораздо меньше.

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Интер

Возвращение Интера в гонку за золотые медали чемпионата Италии не могло не обрадовать болельщиков миланского клуба. Назначение Антонио Конте на пост главного тренера и грамотные усиления состава в летнее трансферное окно сходу дали свои плоды. Первая строчка в турнирной таблице, которая в последние годы стала привычной для туринского Ювентуса, некоторое время принадлежала именно Интеру, что вернуло интригу в борьбе за чемпионство Италии.

Конкуренция – именно то, чего не хватало некогда лучшей лиге Европы, но внезапно подопечных Антонио Конте сместили на третью строчку, а главным конкурентом Ювентуса за Скудетто стал Лацио под руководством Симоне Индзаги.

Причины спада "нерадзурри" весьма понятны, поскольку данный фактор является закономерным для команд, ведущих борьбу сразу в нескольких турнирах. Как бы то ни было, уровень ротации Интера на данный момент уступает Ювентусу. Вдобавок, на количество пропущенных мячей повлияла и недавняя травма основного голкипера Самира Хандановича, впечатляющая игра которого принесла миланскому клубу не одну победу в нынешнем сезоне. Теперь у Интера есть идеальная возможность, чтобы перезапуститься и набраться сил, поскольку, помимо Серии А, этой команде предстоит ответный матч против Наполи в Кубке Италии и продолжение борьбы в Лиге Европы.

Барселона

Казалось бы, Барселона – команда-лидер турнирной таблицы испанской Примеры, продолжающая выступления в Лиге чемпионов, но повреждение Луиса Суареса в январе этого года поставило "сине-гранатовых" в непростую ситуацию в плане выбора игроков в атакующую линию. Зимой каталонцы оформили переход Мартина Брайтвейта после закрытия трансферного окна, однако является ли датчанин футболистом уровня такого клуба, как Барселона?

Нет никаких сомнений, что данное подписание – лишь вынужденное решение, и летом каталонский клуб вновь вернется на рынок в поисках центрального форварда. И это лишь одна из проблем "блаугранс". Главная же "беда" команды в том, что попросту нет игры и смотреть на Барсу скучно. Страшно представить, что было бы без Лео Месси.

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Последнее Эль Класико было одним из худших в исполнении Барселоны за последние несколько лет, однако поражение Реала от Бетиса подарило команде Кике Сетьена возможность вновь оказаться на вершине турнирной таблицы. Тем не менее, основная борьба за чемпионство еще впереди, да и в противостоянии с Наполи в Лиге чемпионов еще не все предопределено.

Вест Хэм

Серьезные финансовые вливания в новые приобретения прошлым летом не дали "молотобойцам" никакой пользы. Себастьен Алле и Пабло Форналс не добавили результативности Вест Хэму, а травма Андрея Ярмоленко, блеклая игра Фелипе Андерсона и увольнение Мануэля Пеллегрини вовсе поставили лондонский клуб в непростую ситуацию.

Вест Хэм на данный момент занимает 16-ю строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги, что безусловно является провалом для команды, которая намерена претендовать на еврокубковую зону. С приходом на пост главного тренера Дэвида Мойеса "молотобойцы" хоть и стали играть лучше, но результатов как не было, так и нет.

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В последних десяти матчах АПЛ Вест Хэм добыл всего две победы и находится в шаге от попадания в зону вылета. Если ситуация не изменится после возобновления чемпионата, то лондонский клуб ждет очередная кадровая перестройка в летнее межсезонье. Вполне вероятно, что эта самая перестройка будет связана с вылетом команды в Чемпионшип.

Милан

Пока Интер ведет борьбу за Скудетто, кризис в Милане продолжается, и нет никаких предпосылок к тому, что "россонери" вернутся в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона, если чемпионат Италии в итоге возобновят.

Подписание Златана Ибрагимовича вселяло большие надежды, но дело в том, что усилений требует практически каждая позиция, а не только нападение. Если верить информации итальянских СМИ, некоторые футболисты, включая Лукаса Пакету, уже заявили о желании сменить клубную прописку, а Милан готов рассмотреть вариант с их продажей.

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Первые шаги к перестройке команды мы увидели уже минувшей зимой, когда клуб покинули Кшиштоф Пьонтек, Рикардо Родригес, Фабио Борини и Сусо, но на результатах в Серии А это положительно не отразилось. В любом случае, шансы на еврокубки у Милана остаются, а это значит, что у Стефано Пьоли есть время, чтобы проделать работу над ошибками. Вполне вероятно, что текущий сезон станет для него последним на посту главного тренера "россонери".

Эспаньол

В сезоне-2018/19 Эспаньол занял седьмую строчку в чемпионате Испании, после чего успешно прошел квалификацию и получил право на участие в Лиге Европы. Но на победе в групповом этапе еврокубкового турнира успехи каталонского клуба и завершились. Сейчас команда занимает последнюю строчку в турнирной таблице Примеры и ведет отчаянную борьбу за сохранение прописки.

39 млн евро за три трансфера: Эспаньол пытается спастись от вылета

Еще в начале октября прошлого года руководство отреагировало на неудовлетворительные результаты клуба и попрощалось с Давидом Гальего, а его сменщиком на посту главного тренера стал Пабло Мачин. Впрочем, 44-летний коуч не задержался в Эспаньоле больше двух месяцев и был отправлен в отставку.

На данный момент каталонцами руководит Абелардо Фернандес, но результаты по-прежнему оставляют желать лучшего. Остается только надеяться, что потраченные 39 миллионов евро на трансферы Леандро Кабреры, Рауля Де Томаса и Адриана Эмбарбы прошлой зимой помогут Эспаньолу избежать вылета в низший дивизион Испании.

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