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Football.ua рассказывает о влиянии и последствиях новой болезни для футбольных первенств.

Пандемия COVID-19 остановила футбольную жизнь в Европе и в мире. Все топ-чемпионаты прервали первенство, и теперь решается судьба, что же делать дальше — подводить итоги сезона уже сейчас или же постараться перенести турниры на лето, когда вспышка коронавируса, как надеются многие, пойдет на спад. Конечно же, вероятнее всего пострадает чемпионат Европы, да и украинская Премьер-лига, которая ранее продолжала свои поединки, должна последовать примеру остальных лиг и прекратить матчи. Болельщикам остается надеяться и ждать, а также не забывать, что здоровье превыше всего.

Football.ua собрал всю информацию о пагубном влиянии коронавируса на мировой футбол в одном видео.

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