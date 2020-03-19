Англия

Французский специалист высказался о ситуации с коронавирусом и переносе футбольных соревнований.

Бывший главный тренер лондонского Арсенала, ныне занимающий пост руководителя отдела глобального развития футбола в ФИФА, Арсен Венгер прокомментировал решение об очередном переносе английской Премьер-лиги до 30 апреля из-за коронавируса.

"Да, конечно, я считаю, что приоритет для АПЛ — завершение сезона. Я понимаю, что это вряд ли произойдет до 1 июня, но они в любом случае должны довести все до конца".

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"Сейчас у людей новый образ жизни, и мы должны к этому адаптироваться. Во Франции это началось немного раньше, чем в Англии, но мы поняли, что нужно в основном жить в изоляции. Это нелегко, поскольку у вас должно быть не больше 5-10 контактов в день с другими людьми".

"Я впервые столкнулся с такой ситуацией. Мы привыкли откладывать игры по климатическим причинам, но на этот раз все гораздо серьезней. Раньше мы думали, что футбол — главное в нашей жизни, но внезапно поняли, что есть более важные вещи", — заявил Арсен Венгер в интервью talkSPORT.

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