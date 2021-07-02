Чтиво

Football..ua разбирает систему игры соперника сборной Украины по ¼ финала Евро-2020.

Родоначальники футбола уверенно выиграли группу D, а в первом раунде плей-офф переиграли своих принципиальнейших оппонентов – сборную Германии. В хронологическом порядке проанализируем каждый их четырех матчей "трех львов".

Заявка сборной Англии на Евро-2020

Одни из главных фаворитов турнира начинал свой путь очным противостоянием с Хорватией. Перед игрой хозяева поля имели определенные кадровые проблемы. Из-за повреждения своей команде не мог помочь основной центральный защитник – Магуайр. Гарет Саутгейт решил сыграть с парой центрбеков.

Пару защитников составили Стоунз и Мингз. Не смотря на то, что правого фулбека сыграл Уокер, Саутгейт нашел место на поле и Триппьеру. Правый защитние сыграл на левом фланге. Не сказать, что ему там было комфортно, но возможно, главной причиной его наличия в составе были стандартные положения. Фулбек мадридского Атлетико один из лучших исполнителей угловых и штрафных в национальной команде. Собственно, Триппьер и делил с Маунтом штрафные в этом матче.

Опорную зону контролировал одноклубник Андрея Ярмоленко – Деклан Райс. Функции инсайдов были возложены на Маунта и Филлипса. Номинальными инвертированными вингерами, которые активно смещались в другие вертикальные зоны, были Стерлинг и Фоден. На острие атаки действовал Кейн.

Англия — Хорватия — 1:0 (0:0)

Гол: Стерлинг, 57 (Филлипс)

xG – 1,54:0,37

Удары – 8:8

Удары из штрафной – 4:4

Владение – 49,6%:50,4%

Среднее количество передач подряд – 6:5

Дистанция (км) – 100:96,6

Фолы – 9:10

Гарет Саутгейт: "Парни сами на поле способны принимать решения. Мы даем им установки, по которым они действуют в зависимости от игры соперника. В матче был период, когда мы в основном играли длинным передачами. Мы обсудили с командой это в перерыве. Мы не хотели играть так постоянно. Но есть моменты, когда можно делать забросы, у нас есть центрфорвард, который выигрывает большинство стандартов. Здорово выходить в атаку через контроль мяча, но иногда это так же эффективно, как игра на центрфорварда. В матчах против топ-команд важно разнообразие".

Сборная Англии достаточно сильно начала матч. В первой половине первого тайма команда Саутгейта владела подавляющим преимуществом. Впечатляла интенсивность, с которой команда действовала. Давление англичан заставляло оппонентов совершать много брака. В этот отрезок Англия владела мячом и территорией и создавала опасные моменты у ворот Ливаковича. Практически все моменты возникали в результате эффективных взаимодействий при розыгрышах стандартных положений и после контрпрессинга.

В частности, свой первый голевой момент англичане создали именно после вбрасывания мяча из-за боковой линии. Этот эпизод отмечен на скриншоте. Очевидно, что штаб Саутгейта уделяет аутам много внимания в тренировочном процессе. Здесь нужно быть предельно внимательными. Одно вбрасывание на своей половине поля может привести к голу. Посмотрите, на позиции Маунта и Кейна, которые находятся снизу и сверху от Стерлинга соответственно. Партнеры осознанно смещаются в эту зону, уводя игроков за собой. Англичане таким образом готовят пространство для быстрого прорыва обороны.

Хорваты, стандартно накрывали оппонентов, но даже не подозревали, что попали в ловушку. Триппьер выбросил мяч в зону, которую старательно освобождали Кейн, Маунт и Стерлинг. Автоматически, Стерлинг атакует пространство, оказывается первым на мяче и стремительно рвется к воротом. Умными действиями без мяча в середине поля, игроки сборной Англии в безобидной ситуации создали фазовое пространство в финальной трети. Стерлинг своевременно в динамике отдал в правое полупространство на Фодена и то попал в штангу.

Вот еще один пример из этого же матча. Снова Маунт и Кейн смещаются к флангу, Триппьер бросает в свободную зону, в которую уже мчится реактивный Стерлинг. Только после пары аутов Англия реально могла забить два гола.

В подобных эпизодах, отвечающий за Стерлинга футболист, должен с небольшим зазором занимать позицию между ним и воротами. Вингер Манчестер Сити находится в превосходной форме и на этом турнире является ферзем на шахматной доске Саутгейта.

В свой лучший отрезок матча с хорватами, сборная Англии активно задействовала левый фланг. Основными действующими лицами на этом участке поля были Стерлинг, Триппьер и Маунт. Эта тройка часто формировала мобильный треугольник. Игроки активно менялись позициями, регулярно создавая пространство для дальнейшего развития позиционных атак.

В последующие полтора тайма хозяева существенно снизили темп игры, отказались от давления, сделав ставку на зонную оборону средним блоком с прессингом по тригерру. Малейшее неуверенное действие хорватов при розыгрыше мяча активировало более активные действия британцев в деструктивной фазе игры.

Несмотря на тотальную критику общественности, игра сборной Англии полна смыла. Даже в пассивный период игры футболисты в белой форме показательно играли с пространством. Именно эффективная игра без мяча делает "трех львов" одними из главных фаворитов чемпионата Европы.

Обратите внимание на скриншот выше – Филлипс получает мяч в полупространстве во второй трети поля. Вся тройка атаки сборной Англии при этом смещается вправо, каждый в соседнюю вертикальную зону. Фоден уходит в глубину, Кейн уводит за собой защитника в полуфланг, а Стерлинг из своего полуфланга перемещается в центральную зону. Совместными усилиями игроки открывают Филлипсу диагональный вектор для передачи в свободную зону по центру на ход Стерлингу. Этот эпизод привел к единственному голу в матче.

И еще один момент из матча с хорватами на который необходимо обратить внимание – даже при стандартах, англичане создавали пространство для Стерлинга. Подборы, особенно в зоне 14 очень важны в матче с Англией. Можно сколько угодно смеяться над скучным, усыпляющим футболом Саутгейта, но, нужно признать, что пока он достаточно эффективен. Да, Англия играет крайне осторожно, потенциал игроков группы атаки не реализовывается (кроме Стерлинга, разумеется), но при этом каждый аут, штрафной, угловой или заброс несут в себе реальную угрозу. К тому же, убаюкивающая игра англичан частенько прерывается взрывом активности. В этом плане, в основном угроза исходит снова-таки от Стерлинга.

Стоит отметить, что доигрывала матч сборная Англии по схеме 4-2-3-1. Команда явно играла по счету, садясь в низкий блок, и рассчитывала на контратаки.

Англия — Шотландия — 0:0

xG – 1,72:0,99

Удары – 9:11

Удары из штрафной – 7:7

Владение – 60,2%:39,8%

Среднее количество передач подряд – 7:5

Дистанция (км) –104,4:105,2

Фолы – 13:14

Гарет Сайтгейт: "Это был неприятный вечер. Нужно отдать должное сборной Шотландии. Если не собираешься выиграть матч, то важно не проиграть его. Нужно взглянуть на себя и играть лучше. Мы сделали недостаточно, чтобы выиграть сегодня вечером".

Трудно не согласиться с Саутгейтом – это был худший матч сборной Англии на Евро-2020. "Три льва" во второй и пока последний раз на турнире начали матч по схеме 4-3-3, с Райсом в опорной зоне. Единственными коррективами от тренерского штаба были две замены на флангах. Вместо Уокера и Триппьера функции фулбеков выполняли Джеймс и Шоу.

В этом поединке англичане не имели даже качественного стартового отрезка. Шотландия пыталась высоко прессинговать, а у хозяев поля куда-то пропала АПЛ-овская интенсивность. Шотландия играла по схеме 3-4-1-2, по сути отзеркалив структуру соперника, что способствовало практике персонально – ориентированного прессинга. Судя по всему, именно этот аспект и нивелировал разницу в потенциале команд.

Игра изобиловала борьбой, единоборствами на всех участках поля. Что, в общем-то, и не удивительно, учитывая принципиальность противостояния. Сложилось впечатление, что для шотландцев это дерби было нужнее. И без того, не самая креативная сборная на турнире, погрузла в повсеместных единоборствах.

Англия отличилась достаточно рафинированным контролем мяча, который часто завершался длинными передачами и забросами за спины шотландским защитникам. Также, следует отметить, "центрофобию" Саутгейта. Он всегда старается избегать развития атак через центр, особенно это проявлялось в игре с соседями. В этой вертикальной зоне было зафиксировано всего 20% от всех активных действий англичан. Снова акцент был сделан на левый фланг, где активничал Стерлинг. Переводы с фланга на фланг в основном осуществлялись неэффективным "дедовским", но в то же время – наиболее осторожным способом – короткими и средними передачами через центральных защитников.

Нужно отметить распространенную комбинацию с передачей на третьего. Часто, если следует пас вперед на игрока атакующей группы, его сосед по вертикальным зонам начинает стремительно открываться в глубину На скриншоте выше — пример подобного взаимодействия. Когда Филлипс отдал короткий пас на Джеймса, Фоден моментально пошел в атаку пространства за спинами шотландских защитников. Даже, если заброса не последует, условный Фоден открывает пространство для продвижения условного Джеймса.

Также, обратите внимание на позиции нападающих. Они часто менялись позициями, провоцируя деформацию линии обороны. В данном случае – Кейн – слева, Стерлинг в центре, Фоден на своем коридоре, но глубже. Эти перемещения происходят регулярно, даже во время того самого рафинированного контроля мяча, который может прерваться длинным забросом.

Разумеется, в игре фаворитов были и негативные моменты. В частности, запомнился эпизод с прострелом из правого полуфланга на завершение вторым темпом. Опытные английские защитники дружно держали линию и опустились во вратарскую. В этом эпизоде соперник вполне мог открывать счет.

Как и в матче с Хорватией, команда Гарета Саутгейта во втором тайме после замен перестроилась на структуру 4-2-3-1. Рашфорд вышел вместо Кейна на позицию форварда, Грилиш вышел на левый фланг, Стерлинг перешел направо, а функции условной "десятки" выполнял Маунт.

Чехия — Англия — 0:1 (0:1)

Гол: Стерлинг, 12 (Грилиш)

Удары – 7:5

Удары из штрафной – 5:4

Владение – 43,9%:56,1%

Среднее количество передач подряд – 4:5

Дистанция (км) – 114,9:108,5

Фолы – 10:11

Гарет Сайтгейт: "Чехия действительно хорошая команда, они хорошо владеют мячом и сложно сломать их оборону. Но нам необходимо прибавлять в игре. Команде не хватает стабильности, хотя в некоторых моментах мы выглядим хорошо. Мы многое делаем правильно и это положительные моменты. Конечно, для нас очень важно было выиграть группу, чтобы остаться на Уэмбли".

Это был матч за первое место в группе D и за право играть в 1/8 финала на Уэмбли. Разумеется, последний фактор был очень важен для команды Саутгейта. Лучшая разница забитых и пропущенных мячей у чехов заставляла англичан играть исключительно на победу.

На этот раз Саутгейт сделал выбор в пользу формации 4-2-3-1 и с пользой воспользовался возможностями своей шикарной скамейки запасных. Восстановившийся после повреждения Магуайр законно занял свое место в центре обороны со Стоунзом. Также вернулся в стартовый состав Уокер, который сменил Джеймса.

Филлипс сыграл гораздо глубже, чем в предыдущих матчах, опустившись в пару к Райсу. После успешных выходов на замену в старте вышел Грилиш, а вместо Фодена на правом фланге сыграл Сака. Кстати, Маунт и Чилвелл выбыли из обоймы Саутгейта, попав под изоляцию после продолжительного общения с шотландцем Гилмором, который сдал положительный тест на коронавирус.

Соперники играли по аналогичной схеме 4-2-3-1, которая является для чехов базовой. Команда Ярослава Шилгавы, как и шотландцы, с первых минут встречи, включили высокий прессинг.

Видно, что тренерский штаб сборной Англии пытается улучшить позиционную игру команды, но, откровенно говоря в этом аспекте игры британцы не так сильны, как возможно того хотели бы.

Если в первых матчах Кейн в основном перемещался по вдоль линии атаки, то в игре с чехами можно было наблюдать, как форвард опускался за мячом в линию своей обороны и раздавал лонгболлы.

Обратите внимание, на этом же скриншоте видно, как Шоу подключался по флангу в атаку. В данном случае Уокер оставался в линии. Если поднимались оба фулбека, то на место одного из них садился Райс или Филлипс, по ситуации.

Первый голевой момент возник у ворот сборной Чехии. Сработал классический заброс на Стерлинга. Выход 1 на 1 с Вацликом завершился ударом в штангу. Любопытно, что во всех трех матчах группового турнира на стартовом отрезке англичане имели моменты с попадание мяча в каркас ворот.

Это очередное подтверждение того, насколько соперник сборной Украины по четвертьфиналу опасен в первые минут двадцать игрового времени. Именно на этом отрезке англичане забили свой единственный гол, разумеется, отличился Стерлинг.

Чехи интенсивно прессинговали один в один, но, как оказалось, скучная Англия Саутгейта не так уязвима под давлением, как голландцы. Иммунитет от давления прост – в любой непонятной ситуации выноси мяч вперед. Тем более это не противоречит нынешним игровым принципам "трех львов". Англичане индивидуально сильны в единоборствах. Выносы, забросы. Подборы – это их стихия.

Англия — Германия — 2:0 (0:0)

Голы: Стерлинг, 75 (Шоу), Кейн, 85 (Грилиш)

xG – 1,38:1,33

Удары – 5:9

Удары из штрафной – 4:5

Владение – 45,8%:54,2%

Среднее количество передач подряд – 5:6

Дистанция (км) – 105,7:105,4

Фолы – 11:9

На матч с Германией Саутгейт снова поменял тактическую схему. Он решил отзеркалить стабильные и предсказуемые 3-4-2-1 Йоахима Лева. Триппьер впервые вышел справа, слева сыграл Шоу. Тройку центрбеков составили Уокер, Стоунз и Магуайр. Уже сыгранные Райс и Филлипс выжигали землю в центре поля. А в линии атаки сыграла сформировавшаяся оптимальная тройка – Стерлинг, Кейн, Сака. Последний лучше адаптировался под требования Саутгейта, чем Фоден и заслуженно забил себе место в старте.

В принципе, это была равная, с небольшим количеством голевых моментов. Уже этот факт говорит о том, что матч проходил по сценарию англичан. Если раньше в классическом противостоянии Англии и Германии мы имели авантюрных британцев и рациональных немцев, то сейчас все наоборот.

Снова разницу в матче сделал Стерлинг. Он опускался в глубину, открывался за спины защитников, смещался в разные вертикальные зоны и где бы он не оказывался, перед соперниками была дилема – идти за ним. Или отпускать? Рахим сам начал победную голевую комбинацию, сам и завершил.

У Мюллера был отличный шанс спасти равную игру, но он не реализовал выход один на один с Пикфордом. Англичане были более эффективными в завершающей стадии атак. Долгожданный гол Кейна снял все вопросы относительно победителя.

Статистические показатели в совокупности, по всем четырем матчам сборной Англии на Евро-2020:

Перед матчем с Украиной, на бумаге Англия является безоговорочным фаворитом. В принципе, этот факт является одним из наших немногочисленных козырей. Футбольная общественность Англии – достаточно самоуверенный и самолюбивый народ. По большому счету, после победы в 1/8 над Германией, англичане уже заглядывают сразу в финал. На мой взгляд, матч с нашей сборной для англичан – это не более чем неудобная формальность. Не удобная, в том плане, что это единственный выездной матч для сборной Англии из всех возможных на турнире. До четвертьфинала, и в случае прохода в решающие стадии, команда Саутгейта играет исключительно в Лондоне, на родном Уэмбли. Подобных привилегий по сетке не имеет ни один другой участник финальной стадии чемпионата Европы.

Англичане уверены в своей победе на 100%. Можно в этом не сомневаться. Нам же терять нечего. К тому же, хорошо, что мы сыграем с Англией на нейтральной территории. В плане локации у сборной Украины даже будет условное преимущество. Все-таки команда Шевченко уже давно адаптировалась к кочевому образу жизни на турнире, а для соперника это будет первый выезд, в некоторой степени – выход из зоны комфорта. К тому же, для большой части тренерского штаба сборной Украины Рим является столицей родины. Андрей Шевченко и Руслан Малиновский также будут чувствовать себя, как дома. Англия впервые останется без поддержки болельщиков.

Можно не сомневаться, что Стадио Олимпико будет поддерживать сборную Украину. К тому же, Германия, Нидерланды и Италия, которые проводили матчи группового турнира в родных стенах, в первом же выезде имели серьезные проблемы. Изменение локации не сказалось негативно на качестве игры Испании и Дании, но, все же, мы считаем, что переход на не привычный режим, отсутствие должной поддержки и недооценка соперника несколько уравнивают шансы команд на успех.

Очень важное значение в предстоящем матче будет иметь первый гол, если таковой будет, и первые пол часа игрового времени. Англия – единственная на турнире сборная, которая еще не пропустила ни одного гола. Это самая осторожная и закрытая команда на Евро-2020. Статус отыгрывающейся стороны в совокупности с вышеперечисленными факторами может сломать до скуки рациональную систему игры Саутгейта. Хотелось бы увидеть отыгрывающуюся Англию.

Касательно тактики, мы считаем, велики шансы, что обе сборные сохранят структуры, которые принесли им победы в 1/8 финала и снова сыграют с тройкой центрбеков. На мой взгляд, схема 5-3-2 в противостоянии с оппонентом, более высокого уровня и статуса, выглядит наиболее оптимально.

Саутгейт это понимает, и наверняка постарается сохранить автоматическое численное превосходство в первой линии при развитии позиционных атак. Конечно, он может сыграть и 4-3-3 или 4-2-3-1, применяя своевременные смещения отельных игроков, но, все-же, велика вероятность, что та модель игры, которую мы увидели в матче с Германией, в данном случае будет выбрана тренерским штабом "трех львов", как наиболее оптимальная.

В любом случае, не зависимо от предматчевых раскладов и тактики, сборная Англии является явным фаворитом противостояния. Интегральный уровень подготовки игроков и та интенсивность, в которой они привыкли действовать, являются главными козырями команды Сайтгейта. Тем не менее, шансы на положительный результат есть и у "сине-желтых". Мы имеем опыт побед над Испанией, Португалией и достаточно крепкой Швецией.

При определенных обстоятельствах, сборная Украины способна создать трудности Англии. Многое будет от уровня функциональной подготовки. К сожалению, групповой турнир показал, что нашей национальной команде трудно поддерживать оптимальный уровень игры в графике – через три на четвертый. Остается надеяться, что эмоциональный заряд от победы над Швецией добавит команде энергетического запаса. В любом, случае, успех не возможен без веры. Верить должны и тренеры, и футболисты и болельщики... .

Сергей Костенюк, Football.ua