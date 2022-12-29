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Football.ua розповість про майбутню долю гравців, які з найліпшої сторони проявили себе на мундіалі у Катарі.

Чемпіонат світу-2022 завершився декілька тижнів тому - його тріумфатором стала збірна Аргентини. Аргентинські гравці на чолі молодого та амбітного тренера Ліонеля Скалоні та з суперзіркою футболу Ліонелем Мессі абсолютно заслуговували на трофей.

Проте деякі команди проявили себе по максимуму, а футболісти з цих збірних змусили говорити про себе на увесь світ. Згадайте тільки Марокко... А як далеко пройшла збірна США із молодими хлопцями у складі!

У цьому матеріалі Football.ua розповість о гравцях, які проявили себе з найліпшої сторони. Що ж на них очікує далі? Мова піде про футболістів, на яких очікує славетне майбутнє.

Коді Гакпо — лідер збірної Нідерландів на ЧС-2022, мусив бути у цьому списку, але нещодавно він вже перейшов у Ліверпуль. Давайте поговоримо про інших таких талантів і поміркуємо, де ж вони можуть опинитися.

До речі, всі фанати футболу можуть не тільки насолоджуватися матчами, а ще й заробляти на цьому. Достатньо лише робити ставки на спорт.

Збірна: США

Клуб: Валенсія (Іспанія)

На ЧС-2022: 4 матчі

Трансферна вартість: 25 млн євро

Ще один гравець із цього списку, який є універсалом. 20-річний Юнус Муса може зіграти на декількох позиціях — центрального півзахисника та атакувального хавбека. У складі іспанської Валенсії футболіст грає у центрі поля, але за збірну тренер його часто використовував ближче до атаки у зв'язці з Вестоном Маккенні.

Муса виходив на поле в усіх чотирьох матчах збірної США — в основному складі. Серед його сильних якостей виділяються техніка, бачення поля, цілеспрямованість. Завдяки своєму юнацькому максималізму не боїться грати один в один із будь-яким суперником, навіть якщо антропометричні дані непорівнянні.

Куди може перейти? Муса — вихованець Арсеналу, тому ЗМІ приписують до нього інтерес з боку колишнього клубу. Ще один варіант для нього — міланський Інтер. Тут вже справа за Валенсією, адже в футболіста довготривалий контракт та "космічна" клаусула — 100 мільйонів євро.

Збірна: Хорватія

Клуб: Динамо Загреб (Хорватія)

На ЧС-2022: 7 матчів, 2 матчі "на нуль"

Трансферна вартість: 14 млн євро

Домінік Лівакович — відкриття цього мундіалю. 27-річний воротар був справжнім рятувальником збірної Хорватії. Він видав декілька великих перфомансів, зокрема у поєдинку проти Бразилії на стадії 1/4 фіналу ЧС-2022. Вистояв у матчі у серії пенальті проти найкращих гравців світу. А до цього врятував Хорватію у серії пенальті проти Японії, відбивши три удари.

Словом, Лівакович абсолютно точно заслуговує на звання "найкращого воротаря ЧС-2022". Принаймні, не меньше, ніж воротар збірної Аргентини Еміліано Мартінес. І мало хто знав, що у свої 27 років Домінік грає на батьківщині, у загребському Динамо. Вважаємо, що його перехід у топ-клуб — справа часу.

Сам він вже готовий до нового виклику. Баварія, Реал, клуби АПЛ — серед претендентів, але всі розуміють, що йому потрібно вибрати клуб, де йому дадуть можливість грати постійно, а не "гріти лаву". Тому чекаємо на те, де опиниться рятівник збірної Хорватії.

Збірна: Гана

Клуб: Аякс (Нідерланди)

На ЧС-2022: 3 матчі, 2 голи

Трансферна вартість: 20 млн євро

Молодий нападник Аяксу Мохаммед Кудус був у списку тих, хто за нашою думкою мав запалити на чемпіонаті світу. Звичайно, збірна Гана не запалила, адже не змогла навіть вийти із групи, проте Кудус був справжнім лідером.

Нестриманий 22-річний нападник забив два голи у ворота Південної Кореї у другому турі змагання, мав моменти у грі із Португалією та створив декілька шансів для себе та партнерів проти Уругваю. Без уваги топових європейських клубів він, звісно, не залишився.

Дортмундська Боруссія, Барселона, Манчестер Юнайтед та Евертон, за версією ЗМІ, додали Кудуса до своїх шорт-листів. Скоріше за все, за його послугами звернуться вже влітку, адже він не так багато зіграв за Аякс. Є ще час проявити себе, забити більше та поміркувати над майбутнім.

Збірна: Марокко

Клуб: Анже (Франція)

На ЧС-2022: 7 матчів

Трансферна вартість (тут і далі — за версією transfermark): 55 млн євро

При представленні груп до чемпіонату світу ми писали про гравців, на яких слід звернути увагу на чемпіонаті світу-2022. І про Унахі ми не забули. 22-річний центральний півзахисник, який також може зіграти на фланзі атаки, ще до мундіалю яскраво грав за Анже у Франції, незважаючи на погані результати цього клубу. Проте була надія, що він все ж засяє у Катарі. І так сталося.

Аззедін був важливою ланкою між захистом та атакою, дирижером команди Валіда Реграгі. Складно уявити успіх Марокко без цього хлопця, хоча голів він вирішальних не забивав. Звичайно, клуби звернули увагу на гравця, який може вписатись у будь-яку схему завдяки своїй універсальності.

То де ж він може опинитись? Барселона, Наполі, Лестер готові будуть поповнити скромний бюджет Анже. Проте якщо у Барселоні йому буде дуже складно боротись у місце в основі, а в Наполі на його позицію у тренера 3-4 якісних гравці, то в Лестері він би точно зміг розвиватися. Невдалі результати клубу в АПЛ змусять їх вийти на трансферний ринок, і Унахі для них — дуже класний варіант підсилення.

Збірна: Португалія

Клуб: Бенфіка (Португалія)

На ЧС-2022: 4 матчі, 3 голи, 1 асист

Трансферна вартість: 30 млн євро

Наймолодшим автором хет-трику з 1962 року став форвард збірної Португалії та місцевої Бенфіки Гонсалу Рамуш. При цьому, до чемпіонату світу цей 21-річний гравець був в тіні Кріштіану Роналду, і якщо б не провальна гра суперзірки футболу, він взагалі міг би не зіграти на мундіалі.

Але все ж Фернанду Сантуш робив вибір головою, а не серцем, як він зізнавався після гри проти Швейцарії. Саме у тому поєдинку Рамуш оформив хет-трик і привернув увагу грандів. Він увійшов в історію мундіалів завдяки одному вечору. Тільки уявіть, що він зможе робити у майбутньому!



Потенційних покупців дуже багато, хоча Бенфіка не проти залишити Рамуша до літа. Можливо, Манчестер Юнайтед, який втратив Кріштіану Роналду, може стати його наступним етапом у кар'єрі. А можливо і Ньюкасл, який мріє про Лігу чемпіонів.

Збірна: Марокко

Клуб: Фіорентина (Італія)

На ЧС-2022: 6 матчів, 1 гол

Трансферна вартість: 25 млн євро

Про успіхи збірної Марокко на мундіалі відомо усім! Ця збірна хоч і не зайняла призове місце, проте увійшла в історію, як найуспішніша африканська команда. А справжнім лідером на полі був 26-річний півзахисник Соф'ян Амрабат. Звісно, він вже не такий молодий, як, наприклад, його партнер по збірній Унахі, проте і бенефітів у його грі можна знайти дуже багато.

Давайте трохи поговоримо про його стиль. Головний тренер збірної Марокко Валід Реграгі говорив, що Амрабат скоріше помре на полі, аніж його залишить. Він фізично ідеально підготовлений для гри у топовому клубі. Згадати тільки дистанцію, яку він подолав за весь турнір. 81,5 кілометр — найкращий результат в збірній Марокко. 269 успішних пасів — другий результат в команді. А його вміння перебудовуватись при переході команди з оборони в атаку — говорить само за себе.

Амрабат — ласий шматочок для багатьох клубів на трансферному ринку. Головний претендент — Ліверпуль. Марокканець дуже подобається головному тренеру англійців Юргену Клоппу. Також пишуть і про Барселону, але Ліверпуль, гадаємо, виграє цю боротьбу.

Збірна: Аргентина

Клуб: Брайтон (Англія)

На ЧС-2022: 6 матчів, 1 гол

Трансферна вартість: 42 млн євро

Збірна Аргентини в цілому справила дуже позитивні враження на цьому чемпіонаті світу, якщо закрити очі на поведінку деяких футболістів після матчів та після отримання трофею. Проте Алексіс Мак Аллістер видав той рівень гри, якого від нього майже ніхто не очікував.

З самого початку цей 24-річний півзахисник англійського Брайтона розглядався як гравець резерву збірної і було важко сказати, чи зіграє він взагалі, адже на його позиції були інші, хто грав за "альбіселесте" частіше. З Саудівською Аравією (єдина поразка Аргентини) Алексіс на поле не вийшов, проте після грав лише у стартовому складі та забив один з голів у ворота Польщі. Бойовитий, працьовитий та недооцінений — це про нього.

"Чайки" проти його відходу зимою. Так, у це трансферне вікно його ще якось можна втримати, але влітку трансфер буде неминучим. Зараз інтерес до нього приписують від мадридського Атлетіко, у схему якого він впишиться дуже легко.

Збірна: Аргентина

Клуб: Бенфіка (Португалія)

На ЧС-2022: 7 матчів, 1 гол, 1 асист

Трансферна вартість: 55 млн євро

Енцо Фернандес — саме той хлопчина, який зробив те, чого від нього не очікували. Наші читачі, звичайно, знали його. Наприклад, нещодавно він грав за Бенфіку проти київського Динамо. Але більшість звичайних глядачів чемпіонату світу, які не занадто занурюються у щоденний футбольний всесвіт, бачили його вперше.

Ліонель Скалоні брав Енцо на мундіаль у якості молодого та перспективного виконавця, який мав отримати декілька хвилин у змаганні для впевненості. Проте він виграв конкуренцію у більш досвідчених партнерів по національній команді і став новою зіркою збірної Аргентини. Що ж у ньому такого, чим він краще інших у центрі поля? Леандро Паредес та Гвідо Родрігес занадто квапливі у прийнятті рішень, а Енцо навпаки — швидкий та технічний, чого потребує від футболіста сучасний футбол.

Його роль розігрувача, у той момент, коли Ліонель Мессі не повертався назад, підкорила багато топ-клубів. І вже зараз, за версією ЗМІ, Бенфіка має дві пропозиції на столі у 127 мільйонів євро. Вірогідно, мова про Ліверпуль, МЮ та Челсі. Тобто вже мова йде про суму більше, ніж його клаусула — 120 мільйонів. Буде цікаво спостерігати за його трансферною сагою.

Збірна: Хорватія

Клуб: Лейпциг (Німеччина)

На ЧС-2022: 7 матчів, 1 гол

Трансферна вартість: 75 млн євро

Потенціал центрального захисника збірної Хорватії Йошко Гвардіола був відомий задовго до чемпіонату світу. Йому лише 20, а світова футбольна спільнота знає його вже декілька років. Ще під час його виступів за загребське Динамо він "пошумів" з командою у Лізі чемпіонів, а потім перейшов у Лейпциг.

На чемпіонаті світу-2022 Йошко не було просто, адже суперники змушували його виконували багато чорнової роботи. Проте Хорватія зайшла далеко, і у цьому також є доля заслуги молодого центрбека. Не дивно, що топові клуби звернулися до його оточення.

Головним претендентом на нього, вже як півроку, вважається лондонський Челсі. Що отримає клуб? У перспективі — найкращого центрального захисника світу. В Гвардіола є всі данні, щоб стати таким. Проте роботи ще багато. На слабкі сторони йому вказав Лєо Мессі.

Збірна: Англія

Клуб: Боруссія Д (Німеччина)

На ЧС-2022: 5 матчів, 1 гол, 1 асист

Трансферна вартість: 110 млн євро

Беллінгем підходив до чемпіонату світу якщо не у якості суперзірки футболу, то максимально перспективним футболістом, який має стати найдорожчою продажею дортмундської Боруссії у перспективі. Як і у ситуації із Гвардіолом, Беллінгему лише 19, але готові посперечатися — ви про нього чуєте вже декілька років.

Англія, в цілому, непогано виступила на мундіалі, але залишилась недомовленість. На дуже сильного суперника вони потрапили у чвертьфіналі! Проти Франції вони грали гідно, але вилетіли. Проте Беллінгем показав себе якнайкраще.

Беллінгема бажає підписати Ліверпуль, а сам він хоче в Реал. Якщо трансфер в англійський гранд не відбудеться, буде природньо, якщо Джуд приїде у Мадрид. Там він має шанс змінити Луку Модріча. У зв'язку з цим "галактітокс" готові зробити все заради трансферу англійця.