ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з партнером проекту, компанією GG.bet, представляє команду, що вийшла в плей-оф ЧС-2022.

Збірна Марокко стала справжнім сюрпризом у груповому етапі чемпіонату світу-2022. Було складно уявити, що вони вийдуть у плей-оф, та ще й зроблять це настільки впевнено, з першого місця. При двох перемогах, вони зіграли один раз унічию.

Перший тур ЧС-2022 — команда грає у безгольову нічию із Хорватією — 0:0. Але потім команду Валіда Реграгуі прорвало. Вони досить впевнено переграли бельгійців з рахунком 0:2, а у фінальному матчі групового етапу здолали Канаду, у якої на той момент не було шансів — 1:2.

Football.ua спільно з партнером проекту, компанією GG.bet, представляє до вашої уваги аналіз національної збірної Марокко та прогнозує її майбутнє.

Турнірна таблиця Групи F

Вибір Реграгуі: склад збірної Марокко

Марокко: Буну — Хакімі, Саїсс, Аґерд, Мазрауї — Унахі, Амрабат, Амалла — Зієш, Ен-Несірі, Буфаль.

Головний тренер збірної Марокко не особливо вдавався до змін стартового складу на матч, частіше ротуючи його вже під час зустрічі. Але ось основний кіпер команди Буну, наприклад, не допоміг команді у грі проти Бельгії через травму, даючи можливість зіграти Муніру. Можна сказати, що заміна воротаря була на щастя, адже рахунок 2:0 повністю задовільнив представника африканського континента.

Талановитий форвард Тулузи Закарія Абухлаль був одним з джокерів Реграгуі. Він виходив з заміни у кожному матчі, а у грі з Бельгією забив гол. Півзахисник Селім Амалла лише раз залишився на лаві для запасних — у поєдинку проти Канади. Замість нього вийшов Абдельхамід Сабірі. Цей футболіст також може отримати більше шансів у матчах 1/8 фіналу.

Здивувало те, що деякі гравці, які мали проявити себе на цьому мундіалі, не зіграли жодної хвилину у груповому етапі, чи не отримали достатньої кількості часу. Ільяс Шер — лідер представника Чемпіоншипу КПР. І усі три матчі він просидів на лаві. Ез Абде — той самий хлопець з Барселони, який виступає за Осасуну на правах оренди, провів лише 26 хвилин у першому турі, а Анасс Зарурі з Бернлі — 0 хвилин.

Експрес-аналіз гри збірної Марокко

Марокко у Кубку Африки переважно грає першим номером, але було зрозуміло, що такий план не буде діяти у матчах рівня чемпіонату світу. Проти Хорватії вони більше грали на оборону і рідко вибігали у швидкі контратаки — тому і забити не вдалося ні їм, ні супернику. А ось у матчі проти Бельгії це спрацювало. Суперник не очікував, а високо підняті фланги оборони, швидкі гравці Хакімі та Мазрауї, зробили свою роботу на всі 100.

І лише у матчі проти Канади ми побачили, як може діяти ця збірна першим номером. І це було досить яскраво, щоправда не без помилок. Канада також має швидкі фланги і декілька разів ловила суперника на контратаках, але гол забила лише один. І той був автоголом. Проте майбутній суперник вже має методичку, де чітко видно, яких помилок припускаються гравці. Це потрібно виправляти.

Відзначимо також і той факт, що марокканці майже не втрачали гольові шанси. Візьмемо два матчі, у яких вони забивали голи. Чотири удари у площину воріт Тібо Куртуа обернулися двома голами. І по воротах Мілана Боряна з Канади Марокко вдарило лише двічі — 2 голи.

Матчі збірної Марокко на груповому етапі

Найкращим матчем збірної Марокко у груповому етапі сміло можна назвати перемогу над Бельгією у рамках другого туру з рахунком 0:2. Вони не тільки створили сенсацію, а й зробили великий внесок для того, щоб завершити групу на першому місці у таблиці. При цьому, у поєдинку вони повністю віддали м'яч супернику. Це легко прочитати, навіть дивлячись на володіння м'ячем — 67 на 33. Маючи длише один у показнику "big chances" вони забили двічі.

Бельгія — Марокко 0:2

Голи: Сабірі, 73, Абухляль, 90+2



Бельгія: Куртуа — Меньє, Альдервейрельд, Вертонген — Кастань, Онана (Тілеманс, 60), Вітсель (Лукаку, 81), Е. Азар (Мертенс, 60), Т. Азар (Троссар, 75) — Батшуаї (Де Кетеларе, 74), де Брюйне.



Марокко: Ель Каджоуї — Хакімі (Аттіят-Аллах, 68), Саїсс, Аґерд, Мазрауї — Унахі (Ель-Ямік, 78), Амрабат, Амалла (Сабірі, 67) — Зієш, Ен-Несірі (Хамдалла, 72), Буфаль (Абухляль, 73).

Щодо найгіршого матчу, то тут можна виділити гру проти Хорватії, хоча і повним провалом її назвати теж не можна. Марокко не награло на гол, хоча і команда Златко Даліча теж не заслуговувала на перемогу. Це нам каже коефіцієнт xG. Володіння м'ячем марокканці також віддали супернику, щоправда, здавалось, що саме так хотів зіграти головний тренер.

Марокко — Хорватія 0:0



Марокко: Буну — Хакімі, Саїсс, Аґерд, Мазрауї (Аттіят-Аллах, 60) — Унахі (Сабірі, 81), Амрабат, Амалла — Зієш, Ен-Несірі (Хамдалла, 81), Буфаль (Еззалзулі, 65).



Хорватія: Лівакович — Юранович, Ловрен, Гвардіол, Соса — Модрич, Брозович, Ковачич (Маєр, 79) — Влашич (Пашалич, 46), Крамарич (Лівая, 70), Перішич.

Заключний матч також команда виграла. Щоправда суперник, збірна Канади, не мала особливою мотивації. Але, все ж, гідно протистояли марокканцям. Рахунок — 2:1. І можна було б цей поєдинок виділити як найгірший, але не будемо це робити, адже команда досягла позитивного результату. Канада володіла м'ячем більше, створила більше...

Канада — Марокко 1:2

Голи: Агерд (АГ), 40 — Зієш, 4, Ен-Несірі, 23

Канада: Борян — Джонстон, Віторія, Міллер, Адекугбе (Коне, 60) — Девіс, Осоріо (Лар'ї), Кає (Гатчінсон, 60), Б'юкенен, Гойлетт (Возерспун, 76), Ларін (Девід, 60).

Марокко: Буну — Мазрауї, Саїсс, Агерд, Хакімі (Жабран, 85) — Амрабат, Сабірі (Амалла, 65), Унахі (Ель-Ямік, 77), Буфаль (Абухлаль, 65), Зієш (Хамдалла, 76) — Ен Несірі.

Найкращий гравець збірної Марокко в груповому етапі ЧС-2022

Усі футболісти збірної Марокко зіграли близько до бездоганного рівня. Але, звісно, можна виділити одного, який став невід'ємною частиною успіху команди. Ним став Хакім Зієш. Багаторічний лідер цієї збірної міг і не поїхати на чемпіонат світу, якщо б федерація не змінила тренерський штаб. З минулим в нього були проблеми. Скажемо чесно, ми очікували, що саме Зієш буде найкращим у цій команді.

Він забив один гол — у ворота Канади, а також відзначився одним асистом — на Абухлаля у грі проти Бельгії. До слова, у тому ж матчі він і сам відзначився голом, проте арбітри через офсайд не зарахували взяття воріт. Також пристойний рівень гри продемонстрував Роман Саїсс, який на клубному рівні представляє Бешикташ. Він і гол забив, і був ефективним при атаках суперників, і капітанську носив.

Найкращі бомбардир та асистент збірної Марокко на ЧС-2022

Представники збірної Марокко не забивали більше одного голу на цьому турнірі. Таких футболістів четверо: Хакім Зієш (гол у ворота Канади), Закарія Абухлаль (гол у ворота Бельгії), Юссеф Ен-Несірі (гол у ворота Канади) та Роман Саїсс (гол у ворота Бельгії).

Ситуація з асистентам така ж сама. Офіційно серед чотирьох голів зафіксовані три гольові передачі. Хакім Зієш віддав один асист у матчі проти Бельгії, Абдельхамід Сабірі — проти бельгійців, та Ашраф Хакімі — проти Канади.

Бомбардири:

- Хакім Зієш — 1

- Закарія Абухлаль — 1

- Юссеф Ен-Несірі — 1

- Роман Саїсс — 1

Асистенти:

- Хакім Зієш — 1

- Абдельхамід Сабірі — 1

- Ашраф Хакімі — 1

Прогноз на плей-оф

Суперник дістався марокканцям непростий, але прохідний — збірна Іспанії. Звичайно, що команда Луїса Енрке вважатиметься фаворитом зустрічі перед грою, але м'яч круглий.

В останньому турі збірна Японії можна сказати подарувала Марокко покрокову інструкцію, як можна перемогти "червону фурію". Усі помилки в обороні зрозумілі, і саме цим може скористатись збірна Марокко, яка грає досить ефективно.

Звичайно, думаючи про атаку, не слід забувати про оборону. І саме від оборони команда Валіда Реграгі буде грати, сподіваючись на швидкість та безжальність флангових захисників та форвардів. Складно сказати, хто з цієї пари опиниться у 1/4.