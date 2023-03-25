Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Відбулися чергові матчі стартового туру відбірного етапу Євро-2024.

Сьогодні, 25 березня, відбулося ще кілька поєдинків у рамках відбірного циклу Євро-2024.

У першій грі збірна Швейцарії у гостях розгромила білорусь із рахунком 5:0. У складі швейцарців реультативними ударами відзначилися Джака, Амдуні та Штеффен, який оформив хет-трик, забивши три м'ячі у першому таймі.

білорусь — Швейцарія 0:5

Голи: Штеффен, 4, 17, 29, Джака, 62, Амдуні, 65.

У другому матчі Туреччина у гостях здобула перемогу над Вірменією з рахунком 2:1. У складі турків голами відзначилися Кокджу та Актюркоглу, а у господарів поля, які вперше у своїй історії забили Туреччині, відзначився Кабак, який зрізав м'яч у свої ворота.

Вірменія — Туреччина 1:2

Голи: Кабак, 10 (автогол) — Кокджу, 35, Актюркоглу, 64.

Ще в одній зустрічі Ізраїль на своєму полі поділив очки з Косово. Гра закінчилась із рахунком 1:1. На гол Даси у свої ворота, господарі поля відповіли влучним ударом Переца.

Ізраїль — Косово 1:1

Голи: Перец, 56 — Даса, 36 (автогол).