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Football.ua представляє переклад матеріалу The Athletic.

Не встиг Джордан Гендерсон розірвати контракт на мільйони фунтів з Аль-Іттіфаком, як Стівен Джеррард підписав продовження угоди, щоб закріпити свою прихильність до довгострокового проєкту, який вони обидва почали в Саудівській Аравії минулого літа.

Гендерсон повернувся до Європи, підписавши контракт з Аяксом на два з половиною роки, де він зароблятиме близько 120 000 фунтів стерлінгів на тиждень — значна сума для голландського клубу, але набагато менша від тієї, яку він повинен був заробити за час своєї роботи в Аль-Іттіфаку.

Спочатку повідомлялося, що ця цифра дорівнює приблизно 700 000 фунтів стерлінгів на тиждень, проте у вересні Гендерсон сказав The Athletic, що заробляє "хороші гроші", але не "ті цифри, які були озвучені".

Гендерсон пішов на значне зниження зарплати, а також на відчутний удар по своїй репутації, щоб залишити клуб і лігу, яку хотів допомагати розвивати.

33-річний футболіст підписав трирічний контракт у липні, але після лише 17 виступів він розірвав угоду і покинув Саудівську Аравію без тих грошей, заради яких, на думку багатьох, він туди вирушив.

У заяві, опублікованій Аль-Іттіфаком у четвер, йдеться про те, що контракт Гендерсона було розірвано за обопільною згодою сторін і було досягнуто "полюбовного фіналу". Президент клубу Самер Аль-Місехал заявив, що під керівництвом Джеррарда потрібна "повна єдність усіх гравців і персоналу".

У тій же заяві Гендерсон сказав: "Я хотів би подякувати клубу, уболівальникам і всім причетним за надану можливість і побажати їм усього найкращого в решті частини сезону".

У Twitter'і Гендерсон написав: "Мені сумно говорити, що я залишаю Аль-Іттіфак. Це було непросте рішення, але я вважаю, що так буде краще для мене і моєї родини. Користуючись нагодою, хочу подякувати клубу та вболівальникам за підтримку, яку вони надавали мені протягом усього мого перебування в команді. Я дійсно відчув любов з першого дня. Я буду продовжувати спостерігати за вами і сподіватися на ваш успіх. Удачі вам у майбутньому".

Рішення Джеррарда зберегти вірність клубу принесло свої плоди. Він продовжив контракт до 2027 року і йому повідомили, що Аль-Іттіфак продовжить надавати йому більше коштів на трансфери і розвивати клуб.

В Аяксі Гендерсон носитиме номер 6 — у відеозверненні клубу наголошується, що він не буде грати під номером 14, який був виведений з обігу з Аякса на честь Йохана Кройфа.

"Це складний рік для Аякса як на полі, так і за його межами", — сказав півзахисник, який приєднався до команди, яка на початку листопада посідала останнє місце в Ередивізі. "Але в останні шість місяців це було і для мене (складно). Сподіваюся, тепер ми зможемо допомогти один одному рухатися вперед і досягати успіху".

Тимчасовий головний тренер Аякса Джон Ван 'т Схіп сказав: "Нам потрібен був досвідчений півзахисник із лідерськими якостями. Частково через травми в команді ми шукали когось, хто міг би відразу ж вступити в гру. Джордан Гендерсон — саме такий гравець".

Це історія про те, як Гендерсон опинився в Аяксі на тлі інтересу з боку клубів Серії А і Прем'єр-ліги, як здивувалися його товариші по команді його відходу і як йдуть справи з "проєктом", який він залишає після себе в Аль-Іттіфаку.

Перед тим як Гендерсон переїхав з Ліверпуля на Близький Схід минулого літа, його сім'я сумнівалася, чи правильне це рішення.

Вони вирішили жити в Манамі, столиці Бахрейну, за 75 хвилин їзди від тренувального штабу Аль-Іттіфака в Даммамі. Ця поступка була важливим кроком з боку клубу, спрямованим на те, щоб допомогти йому акліматизуватися.

Незважаючи на те, що в жовтні він заявив, що "анітрохи не шкодує" про перехід з Ліверпуля, було відчуття, що Гендерсон важко освоїтися в новому оточенні.

Під час міжнародної перерви в жовтні місяці він зізнався друзям, що рівень футболу не дуже високий, пославшись на високу температуру, але очікувалося, що він перетерпить.

До наступної міжнародної перерви в листопаді стало очевидно, що він ситий по горло.

Чи свідчить його рішення покинути Саудівську Аравію до того, як він отримав більшу частину своїх грошей, про те, що насправді для нього не були великим пріоритетом? Це можна обговорювати. Але якщо на його банківському балансі це не відіб'ється в довгостроковій перспективі, то шкоду, завдану його репутації, буде складніше відновити.

Переїзд Гендерсона викликав особливі суперечки, оскільки він був одним із найзатятіших прихильників спільноти ЛГБТК+, що найяскравіше виявилося, коли він носив райдужну пов'язку як капітан Ліверпуля. Переїзд до Саудівської Аравії, де гомосексуальність заборонена законом, засмутив багатьох із тих, хто вважав його своїм союзником.

Пріоритетом для нього була участь у Євро-2024, адже гра в Європі значно підвищує його шанси на потрапляння до складу команди Гарета Саутгейта.

Гендерсон зберіг своє місце у складі після переїзду до Саудівської Аравії, але конкуренція у складі зросла. Колишній одноклубник Трент Александер-Арнольд грає в півзахисті за збірну Англії, а форма Кертіса Джонса з Ліверпуля і Конора Галлагера з Челсі також привертає увагу Саутгейта.

Щойно іншим клубам стало зрозуміло, що Гендерсон хоче піти, інтерес до нього не згас. Клуби Прем'єр-ліги з верхньої і нижньої половини таблиці розглядали можливість його придбання, але далі запитів справа не пішла.

9 січня, коли розмови про його бажання покинути клуб стали все частіше з'являтися в новинах, Kooora, один із найвідоміших спортивних сайтів арабською мовою, повідомив, що джерело з Аль-Іттіфак сказало, що Гендерсон "нічого не говорив нам про своє бажання покинути клуб". Воно також повідомило, що жодних пропозицій не надходило і що будуть проведені зустрічі з радою директорів, щоб обговорити подальші кроки.

Насправді Гендерсон приєднався до команди Аль-Іттіфак в Абу-Дабі тільки 14 січня — він відпочивав на французькому гірськолижному курорті Валь-д'Ізер, — але розмови про його майбутнє вже велися.

Керівництво клубу було розгніване тим, як ЗМІ висвітлювали його бажання піти. Спочатку вони заявили, що на той момент не були зацікавлені в його відході, навіть якщо високопосадовці SPL з розумінням поставилися до його позиції, що стосується його сім'ї.

Але в міру продовження переговорів стало зрозуміло, що Аль-Іттіфак готовий відпустити його. Тоді почалася робота з розірвання його контракту.

До Гендерсона проявив інтерес Ювентус, і це не могло не радувати. Хоча інтерес Аякса вже був очевидним, Ювентус, мабуть, був більш привабливим варіантом.

У міру того як тривали обговорення і переговори, інтерес Ювентуса, схоже, згас.

Коли минулого тижня колишній капітан Ліверпуля вирішив сісти на рейс в Абу-Дабі, з'явилася перспектива того, що його перебування в Аль-Іттіфаку продовжиться. Однак до цього моменту саудівці виношували свої власні сумніви, і всім сторонам було вигідно відновити процес розірвання контракту.

Відхід Гендерсона залежав від того, чи знайде він собі новий клуб, і Аякс залишався найбільш конкретним у своїх пропозиціях.

Рамки угоди з голландським клубом вже були розроблені, і в підсумку був знайдений компроміс щодо відходу з Аль-Іттіфака, внаслідок чого у вівторок ввечері Гендерсон вилетів назад до Великої Британії, щоб завершити оформлення документів про свій відхід і наступний крок. Під час переговорів з Аяксом обговорювали питання про те, чи візьме Гендерсон на себе обов'язки капітана клубу, але рішення з цього приводу ще не ухвалено.

До ранку четверга Гендерсон погодив контракт з Аяксом на два з половиною роки і прилетів до Нідерландів, щоб пройти медобстеження.

Jordan, welcome to Ajax ❌❌❌ pic.twitter.com/nAZhQACt5E — AFC Ajax (@AFCAjax) January 18, 2024

На той момент він ще не розірвав контракт зі своїми роботодавцями з SPL, але вже погодив умови угоди. У четвер увечері надійшло підтвердження, що він звільнений від угоди з Саудівською Аравією і підписав контракт з Аяксом, який вітав прихід "природженого лідера".

Відхід Гендерсона послідував за відходом Яна Фостера, помічника Джеррарда, який зайняв вакантне місце менеджера в клубі чемпіонату Англії Плімут Аргайл. На своєму полі клуб виграв тільки один з останніх 13 матчів.

Можливо, для когось стало несподіванкою, що перехід Гендерсона в Аякс ознаменувався для Джеррарда продовженням контракту з головним тренером на два роки, за яким він залишиться в клубі до 2027 року.

Але хоча у Джеррарда залишилися однодумці — новим виконавчим технічним директором саудівського клубу став Марк Аллен, колишній менеджер академії Манчестер Сіті, який знайомий із Джеррардом за спільною роботою в Рейнджерс, — необхідність поліпшення ситуації у всіх ланках очевидна.

Деякі з невдач можна віднести до передсезонного збору Аль-Іттіфака в Хорватії в липні. Умови були незадовільними і не відповідали команді, яку підтримує фармацевтична компанія, що належить багатій на нафту державі, президентом якої є брат міністра спорту Абдул-Азіз ібн Туркі Аль Сауд.

Було очевидно, що персонал не надто вражений умовами в Хорватії, а харчування та тренувальна база не відповідають вимогам. Поле, на якому тренувався Аль-Іттіфак, було нерівним, а Гендерсон був представлений як головне підписання клубу в імпровізованому залі засідань. Поле на домашній арені команди також довелося перестилати.

Незважаючи на це, Гендерсон одразу ж взявся до роботи і почав роздавати вказівки своїм товаришам, хоча наскільки вони їх розуміли, було неясно.

Про те, що команді на тому етапі не вистачало структури, свідчить приклад Джеррарда, який сказав гравцям, що вони можуть піти в пошуках регулярного ігрового часу, на відміну від когось старшого — наприклад, технічного директора.

Прихід Аллена покликаний полегшити тягар Джеррарда в питаннях підбору гравців, дозволивши йому зосередитися на команді, а всі помічники колишнього капітана Ліверпуля підписали контракт до 2027 року.

Перший матч у лізі сезону-2023/24 Аль-Іттіфак провів удома проти Ан-Насра, у складі якого грають Кріштіану Роналду і ще один колишній гравець Ліверпуля Садіо Мане, і команда Гендерсона здобула перемогу з рахунком 2:1. Вони виграли чотири з шести наступних матчів SPL, програвши один раз, і здавалося, що все рухається в правильному напрямку.

Але потім усе пішло шкереберть, відвідуваність стала падати нижче 1000 осіб — одного разу Гендерсон зіграв перед 696 глядачами — і команда почала відставати від лідера ліги Аль-Хіляля на 28 очок.

Багато хто називає відсутність Мусси Дембеле через травму ключовою причиною нинішнього спаду команди: нападник забив сім голів у восьми матчах на початку сезону, а потім пропустив шість ігор у період з жовтня по листопад.

Клуб запросив Джессі Лінгарда, колишнього півзахисника Манчестер Юнайтед і вільного агента, тренуватися разом із ними, але це не призвело до переходу на постійну основу, хоча клуб сподівався підписати його цього місяця.

Відхід Гендерсона, швидше за все, буде сприйнятий як серйозний удар. Навіть якщо він уже не грає на піку своєї сили, його рівень на тренуваннях завжди був високим, і він залишався цілеспрямованим. Він був одним із відомих гравців, які прибули до Саудівської Аравії після "літньої футбольної революції", а тепер він пішов.

Деякі гравці в роздягальні Аль-Іттіфака здивовані його від'їздом, спочатку не повіривши повідомленням, які вони бачили під час зимової перерви. Тільки коли Джеррард підтвердив, що Гендерсон залишає команду на зборі в Абу-Дабі, вони переконалися, що це правда.

Незважаючи на всі свої невдачі, Аль-Іттіфак прагне розвивати свою інфраструктуру, прагнучи стати одним із найкращих у лізі, і будує нову будівлю академії та тренувальну базу.

Вони також сподіваються підвищити якість місцевих саудівських гравців, оскільки джерела, близькі до клубу, стверджують, що здібності деяких з нинішнього складу неоднозначні.

Нова академія якоюсь мірою допоможе поліпшити склад гравців, але це довгостроковий проєкт.

Як і прагнення клубу стати однією з найпривабливіших пропозицій у SPL, і спроба Саудівської Аравії утвердитися в якості одного з головних гравців футболу.

Минулого року Гендерсон розповів The Athletic про своє бажання допомогти зробити SPL "однією з найкращих ліг у світі" — але це виявилося лише швидкоплинним перебуванням у Саудівській Аравії.

За матеріалами The Athletic